Instagram’da anlık olarak takipçi sayısını arttırmak mümkün mü?

İnternetin hayatımıza bu kadar girmesi, günlük yaşamımızı da etkiledi. Bu etkinin en önemli unsuru ise sosyal medya diyebiliriz. Günümüzde pek çok haberin temel kaynağı sosyal medya oluyor. Eskiden haberler için TV kanallarına bağımlı kalmak zorundayken, şimdilerde bütün gerçekliği sosyal medya üzerinden takip edebiliyoruz.
Fakat sosyal medya sadece bir haber alma merkezi değil. Aynı zamanda insanların yaşantılarını paylaştığı, tanımadığı insanlarla iletişime geçtiği ve popüler olduğu bir mecra. Genel olarak sosyal medyadaki takipçi sayısı, o kişinin popülerliğinin de bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir kaç yıl öncesine kadar Facebook paylaşımlarındaki beğeni sayısına bakılırken, şimdilerde ise Instagram üzerindeki beğeniler ve takipçi sayıları baz alınıyor.
Peki herkes Instagram hesabında yüksek takipçi sayısına erişebilir mi? Instagram takipçi satın alma 2019 yazımızda bu unsurlara değineceğiz.
INSTAGRAM'DAN TAKİPÇİ NASIL ALINIR?
Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. Instagram üzerinden parayla takipçi satın almak yasal bir olay değil. Zaten Facebook da bu tarz hesapları tespit ettiği zaman banlıyor. O yüzden hesabınızın banlanmasını istemiyorsanız bu tarz yöntemlere başvurmamanızı öneririz.
Peki tüm riskleri göze alan birisi nasıl takipçi satın alacak? Aslında bu son derece basit. Öncelikli olarak güvenilir bir satıcı bulmanız gerekiyor. Bunu da forum ve benzeri sitelerden bulmanız mümkün.
Ardından satıcının hesabına para çıkartarak, Instagram takipçi satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var. O da satın aldığınız takipçilerin zamanla gidiyor olması.
ORGANİK TAKİPÇİLER, TAKİBİ BIRAKIYOR
Diyelim ki bir satıcıdan 5000 takipçi satın aldınız. Bu takipçiler siz ilk gönderinizi paylaştığınız andan itibaren sizi takipten çıkıyorlar. Çünkü bunlar gerçek insan olduğu için “ben bu sayfayı ne zaman takibe başladım” diyerek takipten çıkabiliyorlar.
Eğer takipçilerinizin yaş ortalaması 50 ve üzeri ise takipte kalmaları daha muhtemel diyebiliriz.
Yine de tekrardan uyaralım. Ben 5000 takipçi aldım bu takipçiler hep hesabımda kalacak diye düşünmeyin. Genel olarak satın aldığınız takipçilerin büyük bir çoğunluğu sizi takipten çıkacaktır.
Instagram takipçi satın alma 2019 yazımızda nasıl kolay yoldan takipçi satın alabileceğinizi size aktarmaya çalıştık. Elbette bunun legal olmadığını da unutmamanız gerekiyor. Hesabınızın kapatılmasını istemiyorsanız, bu tarz illegal yollara başvurmamanızı tavsiye ederiz.
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