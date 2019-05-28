Instagram’da anlık olarak takipçi sayısını arttırmak mümkün mü?

İnternetin hayatımıza bu kadar girmesi, günlük yaşamımızı da etkiledi. Bu etkinin en önemli unsuru ise sosyal medya diyebiliriz. Günümüzde pek çok haberin temel kaynağı sosyal medya oluyor. Eskiden haberler için TV kanallarına bağımlı kalmak zorundayken, şimdilerde bütün gerçekliği sosyal medya üzerinden takip edebiliyoruz.

Fakat sosyal medya sadece bir haber alma merkezi değil. Aynı zamanda insanların yaşantılarını paylaştığı, tanımadığı insanlarla iletişime geçtiği ve popüler olduğu bir mecra. Genel olarak sosyal medyadaki takipçi sayısı, o kişinin popülerliğinin de bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir kaç yıl öncesine kadar Facebook paylaşımlarındaki beğeni sayısına bakılırken, şimdilerde ise Instagram üzerindeki beğeniler ve takipçi sayıları baz alınıyor.

Peki herkes Instagram hesabında yüksek takipçi sayısına erişebilir mi? Instagram takipçi satın alma 2019 yazımızda bu unsurlara değineceğiz.

INSTAGRAM'DAN TAKİPÇİ NASIL ALINIR?



Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. Instagram üzerinden parayla takipçi satın almak yasal bir olay değil. Zaten Facebook da bu tarz hesapları tespit ettiği zaman banlıyor. O yüzden hesabınızın banlanmasını istemiyorsanız bu tarz yöntemlere başvurmamanızı öneririz.