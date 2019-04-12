Instagram'da büyük hata! Şirketten açıklama geldi

Hatayı kabul eden Instagram yetkilileri ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve problemin ortadan kalktığını açıkladı. Hesabı gizli olan kullanıcıların paylaştığı hikayelerin bu hata nedeniyle takipçileri dışında kaç kişiye ulaştığı ise bilinmiyor.
(DHA)
İç çamaşırından tutun, sperme kadar...
Bu hastalık depresyonla karıştırılıyor! Siz de uyuyamıyorsanız...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum