Instagram'da büyük hata! Şirketten açıklama geldi

Hatayı kabul eden Instagram yetkilileri ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve problemin ortadan kalktığını açıkladı. Hesabı gizli olan kullanıcıların paylaştığı hikayelerin bu hata nedeniyle takipçileri dışında kaç kişiye ulaştığı ise bilinmiyor.

(DHA)



