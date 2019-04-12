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Instagram'da büyük hata! Şirketten açıklama geldi

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Instagram'da son günlerde ortaya çıkan bir hata kullanıcıların kafasını karıştırdı. Takip edilmeyen bazı hesapların hikayelerini ekranında görmeye başlayan kullanıcılar, hikayeleri açmak istediklerinde ise erişim sağlayamadı. Erişimin olmamasına gerekçe olarak ise ilgili hesabın takip edilmemesi gösterildi.

Instagram'da büyük hata! Şirketten açıklama geldi

Hatayı kabul eden Instagram yetkilileri ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve problemin ortadan kalktığını açıkladı. Hesabı gizli olan kullanıcıların paylaştığı hikayelerin bu hata nedeniyle takipçileri dışında kaç kişiye ulaştığı ise bilinmiyor.

(DHA)

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instagram instagram hata instagram takipçi hatası instagram hikaye

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