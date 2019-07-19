Instagram'da devir değişiyor! Beğeni sayısı artık görülmeyecek

Geçtiğimiz Nisan ayında Instagram üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüten ve gerçekleştirilecek güncellemeleri öncesinden haber veren Hong Konglu Jane Wong, yakın gelecekte Instagram’ın gizli beğeni özelliğini getireceğini duyurmuştu. Yapılan çalışmaların ardından Instagram dün yaptığı açıklama ile beğeni gizleme ve video görüntülenme sayılarını gizleyeceğini resmi olarak duyurdu.

Uygulama, yapılan güncelleme ile birlikte seçmiş olduğu pilot ülkelerde toplam beğeni sayısını diğer kullanıcılarla paylaşılmayacak. Şirket Brezilya, Kanada, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Avustralya’da yeni özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı. Yeni gelen özellikle birlikte paylaşımlarda sadece ilk beğeni yapan kişinin hesabı gözükecek. Diğer beğenen kişileri ise sadece paylaşımı yapan kişi görecek. Bu günden itibaren bu ülkelerdeki Instagram kullanıcıları diğer hesaplarda bulunan resimlerin toplam beğeni sayısını artık göremeyecek.

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