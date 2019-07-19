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Instagram'da devir değişiyor! Beğeni sayısı artık görülmeyecek

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 19.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Instagram yedi pilot ülkede gerçekleştirdiği güncelleme ile gönderilerin beğeni ve izlenme sayısını sadece paylaşım yapan kişi görecek şekilde değiştirdi.

Instagram'da devir değişiyor! Beğeni sayısı artık görülmeyecek

Geçtiğimiz Nisan ayında Instagram üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüten ve gerçekleştirilecek güncellemeleri öncesinden haber veren Hong Konglu Jane Wong, yakın gelecekte Instagram’ın gizli beğeni özelliğini getireceğini duyurmuştu. Yapılan çalışmaların ardından Instagram dün yaptığı açıklama ile beğeni gizleme ve video görüntülenme sayılarını gizleyeceğini resmi olarak duyurdu.

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Uygulama, yapılan güncelleme ile birlikte seçmiş olduğu pilot ülkelerde toplam beğeni sayısını diğer kullanıcılarla paylaşılmayacak. Şirket Brezilya, Kanada, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda ve Avustralya’da yeni özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı. Yeni gelen özellikle birlikte paylaşımlarda sadece ilk beğeni yapan kişinin hesabı gözükecek. Diğer beğenen kişileri ise sadece paylaşımı yapan kişi görecek. Bu günden itibaren bu ülkelerdeki Instagram kullanıcıları diğer hesaplarda bulunan resimlerin toplam beğeni sayısını artık göremeyecek.

Instagram kullanıcıların ruh sağlığını ön plana koyuyor

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Şirket özellikle özgüven kaybı, dikkat çekme isteği gibi ve toplum tarafından kabul görme arzusu gibi konuların genç kullanıcılar üzerinde bıraktığı etkilerden ötürü böyle bir karar aldı. Facebook Avustralya ve Yeni Zelanda sorumlusu Mia Garlick bu denemenin paylaşımların kaç beğeni aldığı baskısını ortadan kaldıracağına inandıklarını belirtti. Garlick, güncelleme sayesinde kullanıcılar arasındaki rekabetçi havanın da azalacağını böylelikle kullanıcıların ruh sağlığının korunacağını ümit ettiklerini ifade etti. Birleşik Krallık Halk Sağlığı Derneği (United Kingdom’s Royal Society for Public Health) tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırmada Instagram’ın ruh sağlığını en kötü etkileyen sosyal medya uygulaması olduğu açıklanmıştı. Araştırmada yer alan bilgilere göre uygulama kullanıcıları yüksek endişeye, strese, beğeni kaygısına ve depresyona sevk ediyordu.

Kullanıcılar yeni gelen özelliği beğenmedi

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Yeni özelliğin fikri ise uygulama üzerinden yapılan hikaye paylaşımlarından ortaya çıkmıştı. Instagram hikaye paylaşımlarında toplam görüntülenme sayısının sadece paylaşan kullanıcı görebiliyordu. Hikaye paylaşımlarında olduğu gibi paylaşılan fotoğraflardaki beğeni sayısı ve videolardaki görüntülenme sayısı da bu özelliğe benzetilmiş oldu. Twitter’da ise kullanıcılar #InstagramDELETE etiketi ile denenmeye başlanan yeni özelliği eleştirmeye başladı. Pek çok kullanıcı getirilen özellikten memnun olmadığını belirterek telefonlarındaki Instagram uygulamasını sildiğini gösteren gönderileri Twitter üzerinden paylaştı.

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