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Instagram'daki takipçi sayısı düştü, eşini polise şikayet etti! Nedeni ise pes dedirtti!

Hindistan'da sosyal medyayı aktif kullanan bir kadın Instagram'daki takipçi sayısı düşünce eşini polise şikayet etti. Şikayet nedenini duyanlar ise küçük çaplı şok yaşadı. Komedi filmlerini aratmayacak olay gündem oldu.

Instagram'daki takipçi sayısı düştü, eşini polise şikayet etti! Nedeni ise pes dedirtti!

Instagram takipçi sayısının düşmesinden eşini sorumlu tutan bir kadın, ev işlerinin yükünün kendisine reel hazırlamaya zaman bırakmadığını iddia ederek eşini terk etti. Hızını alamayan kadın, eşini polise şikayet etti.

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EŞİ EV İŞLERİYLE İLGİLENMESİNİ İSTEDİ

Hindistan’da yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Nisha isimli bir kadın aktif bir şekilde Instagram kullanıyordu ve her gün videolar yayınlıyordu. Yerel medyaya göre, Uttar Pradeş eyaletinin Noida kentinde yaşayan eşi Vijendra, sosyal medyada geçirdiği zamanı azaltmasını ve ev işlerine daha fazla dikkat etmesini istediğinde gerginlik başladı.

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EŞİNİ SORUMLU TUTTU

Independeent'ın haberine göre eşinin bu talebinin ardından Nisha, ev işlerine odaklanmak için sosyal medya hesabını ihmal etti. Daha sonra hesabında iki takipçisini kaybettiğini fark edince eşini sorumlu tuttu. Nisha, evini terk ederek eyaletin Hapur bölgesindeki Pilkhuwa kasabasındaki ailesinin evine döndü.

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Hapur'daki kadın polis karakolunda Vijendra hakkında resmi şikayette bulundu. Nisha polise, "Eşim beni bulaşıkları yıkamak ve evi temizlemekle meşgul ettiğinden takipçilerim azaldı. Reels çekmeye zamanım kalmadı" dedi. The Independent'a konuşan Hapur Mahila Thana Karakol Memuru Aruna Rai, iddiayı doğruladı. Nisha, eşine karşı taciz şikayetinde bulunmuştu. Eşi kendi tarafını anlattığında, arabuluculuk yapmak için devreye girdik ve çifte danışmanlık hizmeti verdik" dedi. Kadının sonrasında şikayetini ger çektiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Instagram
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