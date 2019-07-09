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Instagram'dan flaş karar! O kişiler engellenecek

Emre Ekrem Emre Ekrem
TEKNOLOJİ  | 09.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Instagram, platform bünyesinde kullanıcıların rahatsız edici yorum ve içerikleri engellemek için önemli bir adım atıyor. Henüz test aşamasında olan özellik aktif hale geldiğinde rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla etkileşimi tamamen kesilecek.

Instagram'dan flaş karar! O kişiler engellenecek

Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da adlandırılan bu yeni sistemde fotoğrafların altına rahatsız edici yorumlarda bulunan ve gereğinden fazla hashtag kullanarak görüntü kirliliği yaratan kullanıcılara önce uyarı gönderilecek. Kullanıcılar, Instagram tarafından gönderilen "bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz?" sorusu ile önce uyarı alacak. Ancak uyarılara rağmen kullanıcı aynı eylemlerde bulunmaya devam ederse etkileşimi kısıtlanacak. Kullanıcılar Gölge Yasaklama sistemi altında engellendiğinde ise artık Instagram aramalarında görünmeyecek, yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
instagram rahatsız edici içerik

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