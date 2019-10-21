Instagram'dan yepyeni bir özellik daha!

Instagram takipçileri için tıpkı daha önce söylediğimiz gibi kardeş uygulaması WhatsApp ile benzer bir şekilde tam gaz güncellemeler yapmaya devam ediyor. Özellikle son zamanda kaldırdığı Instagram keşfet takip sekmesi ile stalker’ları bir hayli üzen Instagram, henüz test aşamasında olan takipçi etkileşim özelliği ile stalker’ların gönlünü tekrar kazanacak gibi.

INSTAGRAM’DA GRUPLANDIRMA DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Jane Manchun Wong’un Instagram özelinde yaptığı incelemeler ile tespit ettiği yeni özellik ile takip edilen hesapların yönetimi düzenlenecek. Bunun için kullanıcılarına gruplandırma özelliği de sunacak olan Instagram, bu sayede belirli bir kategoriye ait Instagram hesaplarını gruplara ayırmaya olanak sağlayacak. Böylece özellikle stalker’ların işi, görüntüledikleri hesapları kategorize edebilecekleri için bir hayli kolaylaşacak.

HESAPLARIN INSTAGRAM ETKİLEŞİMİ YÜKSEK İSE AYRI KATEGORİYE ALACAK

Yeni özellikle birlikte son 90 gün içinde en az etkileşim kurulan hesapları -ki burada etkileşimden kasıt gönderi beğenme, profil ziyareti ve hikaye izleme oluyor- tespit edecek olan Instagram, bu süre içerisinde en çok etkileşimde bulunduğunuz hesaplarla en az etkileşimde bulunduğunuz hesapları ayrı ayrı kategorize edecek.

INSTAGRAM İOS VE ANDROİD GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram’ın yeni özelliği henüz test aşamasında. Ancak stalker’ları mutlu edecek yeni özelliğin çok yakın bir zamanda Instagram’ın İOS ve Android sürümlerine eklenmesi bekleniyor.

