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Instagram direkt mesaj özeliği çok yakında web sürümüne de gelecek

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TEKNOLOJİ  | 11.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Instagram kullanıcılarının birbirleri arasında mesajlaşmasına olanak tanıyan direkt mesajlar özelliği uzun bir zamandır iOS ve Android platformlarında yer alıyordu.

Instagram direkt mesaj özeliği çok yakında web sürümüne de gelecek

Hatta Instagram bir aralara direkt mesajlaşma özelliği için ayrı bir uygulama bile çıkarmış ancak pek başarılı olamamıştı.
Bugün ortaya çıkan bilgilere göre mobil platformlarda yer alan mesajlaşma özelliği çok yakında Instagram’ın web sürümüne de gelecek. Oldukça geç bir süreden sonra mesajlaşma özelliğini web’e taşıyan Instagram, bu sayede artık mobildekine yakın bir deneyimi web‘ten sunacak.

2020 yılına girerken, Instagram’ın hala tabletler için uygulama geliştirmemesi de enterasan bir durum. Geçtiğimiz günlerde iOS 13 için karanlık modu sunan sosyal medya devinin bu özelliği Android 10’a da getireceği açıklanmıştı.

Yeniliklerine dur durak bilmeyen Instagram bakalım ilerleyen aylarda karşımıza tablet uygulaması ile çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz…

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Anahtar Kelimeler:
instagram direkt mesaj web

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