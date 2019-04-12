Instagram fotoğraflarını bakın gerçekte nasıl çekiyorlar

Fotoğraf makinesi hayatınıza girdiğinde ilk fotoğrafınızı hatırlıyor musunuz? Doğru kareyi yakalamak için sadece bir şansınız olduğu günleri... Ya da yüzünüzün nasıl çıktığını görmediğiniz, sık sık kırmızı göze maruz kaldığınız o günler...
Peki, bu kadar geçmişi bırakıp biraz daha yakın tarihe gelelim. Selfie'nin (Özçekimin) ilk çıktığı o an! Fotoğrafın çözünürlük kalitesi başta ne kadar kötüydü değil mi? Ama günümüzde durum bambaşka!
Sosyal medyanın günlük hayatımızıın bir parçası olduğu vakitten bu yana birbirinden yaratıcı fotoğraflara, kusursuz güzellikteki karelere binlerce beğeni yağdırıyoruz.
İşte Meksikalı fotoğrafçı Omah da bu binlerce beğeni alan kullanıcılardan. 100 bin Instagram takipçisine her gün birbirinden güzel kalitede fotoğraf sunuyor.
Profesyonel bir fotoğrafçı olmasına rağmen, fotoğraflarıyla birlikte ortaya koyduğu gerçek aslında Photoshop büyüsü.
Hiç kimse göz alıcı resminizin umumi banyoda, ofisinizin dışındaki bir park yerinde ya da ekranın önünde çekildiğini bilmek zorunda değil. Zaten bu onu gerçekten etkileyici yapan şeyler arasında. Peki, bu denli muhteşem görünen fotoğrafları nasıl çekiyor.
Sosyal medyada yıldızınızı parlatmak için gelin Omar'ın yayınladığı öncesi sonrası fotoğraflarına bir göz atın.
Bu ilham verici "sahne arkası" fotoğraflar sayesinde bazı ipuçlarını ve püf noktalarını çözeceksiniz. İşte Meksikalı fotoğrafçı Omah'dan inanılmaz taktikler...
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