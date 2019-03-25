Instagram hesap dondurma ve kalıcı silme işlemleri nasıl yapılır?

Sosyal medya kullanımı hızla artarken kullanıcılar herhangi bir sebepten ötürü sosyal medya hesabını kalıcı olarak silmek ya da bir süreliğine dondurmak isteyebiliyorlar. Bunların arasında Instagram da bulunuyor. Birçok kullanıcı Instagram hesabı dondurme veya kalıcı olarak silme işlemlerinin oldukça uzun ve can sıkıcı adımlardan oluştuğunu düşünüyor ve bu yüzden genellikle uğraşmamayı seçiyorlar. Aslında Instagram hesabını dondurmek veya kalıcı olarak silmek o kadar da zor değil. Sizler için Instagram'da hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır konusunda bilgilendirmek amacıyla bu içeriği hazırladık. INSTAGRAM HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR? Hesap silme işleminin ardından tekrardan hesaba ulaşmanın mümkün olmaması dolayısıyla bu işlem yerine hesabın doldurulması tercih edilebilir. Instagram hesap dondurma işleminin ardından kullanıcının profilindeki hiçbir gönderi kaybolmaz, hesap tekrar aktif hale getirildiğinde bu gönderilere ulaşılabilir. Yani bu işlem, söz konusu gönderilerin sadece başkaları tarafından görülmesine engel olmak anlamına geliyor.

Hesabınızı bir süreliğine dondurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle bir mobil tarayıcı ya da bilgisayarınızdan dondurmak istediğiniz hesabın kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girip Instagram'a giriş yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda "Facebook ile Giriş Yap" butonunu kullanarak da Instagram'a giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil sayfanıza geçiş yapıp "Profili Düzenle" butonuna tıklayın. Bu aşamada karşınıza gelen sayfanın sonuna doğru ilerlediğinizde sağ alt köşede "Hesabımı geçici olarak kapat" butonunu göreceksiniz. Hesabınızı dondurmak ve görünürlüğünüzü bir süreliğine kapatmak için o butona tıklamanız gerekiyor. "Hesabımı geçici olarak kapat" butonuna tıkladıktan sonra yukarıdaki sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfada hesabınızı neden dondurduğunuza dair bir gerekçe belirtmeniz gerekiyor. Açılır menüden hesabınızı neden dondurduğunuza dair bir gerekçe belirtebilirsiniz.

Açılır menünün hemen altındaki boşluğa şifrenizi girip sol alt köşede yer alan "Hesabımı Geçici Olarak Kapat" butonuna tıkladığınızda bu işlemi gerçekleştirmekten emin olup olmadığınıza yönelik bir soruyla karşılaşacaksınız. Bu soruyu "Evet" olarak yanıtladığınız an itibarıyla hesabınız geçici olarak dondurulur ve sistem sizi giriş sayfasına yönlendirir. Hesabınızı dondurduktan hemen sonra tekrar aynı bilgilerle giriş yapmak istediğinizde aşağıdaki uyarıyla karşılaşırsınız. Görüldüğü gibi hesabı geçici olarak dondurma işlemi de bir süre alır. Ancak hesabınızı geçici olarak kapattığınız halde hesabınız açık gözüküyorsa bu durum, tarayıcınızın tuttuğu çerezlerden kaynaklanıyor olabilir. Başka bir tarayıcı kullanarak ya da kullandığınız tarayıcının çerezlerini temizleyerek hesap dondurma işleminin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda farklı bir cihaz üzerinden de kontrol etmeniz mümkün. Dondurulan Instagram Hesabını Tekrar Açmak Mümkün Mü?

Dondurduğunuz Instagram hesabınızı dilediğiniz zaman tekrardan açma imkanınız bulunuyor. Ancak uzun süre kapalı kalan hesaplar tekrar açıldığında birtakım karışıklıklar söz konusu olabilir. Bazı görseller hemen görünür hale gelmeyebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına hesabımı kapatmak istemiyorum diyorsanız gönderilerinizin ayarlarını değiştirilebilir, sizi rahatsız eden kişileri engelleyebilir ya da profilinizi kilitleyebilirsiniz.

Hesap Dondurma İşlemini Kaç Kez Tekrar Edebilirim?

Instagram hesabının geçici olarak kapatılması işlemi yalnızca haftada 1 kez tekrarlanabilir. Ancak bu işlemi istediğiniz kadar, her hafta boyunca tekrar edebilirsiniz. INSTAGRAM KALICI HESAP SİLME NASIL YAPILIR? Instagram hesabının kalıcı olarak silinmesiyle birlikte kişisel profil sayfasında yayınlanmış olan fotoğraf ve videoların yanı sıra başkalarının gönderilerine yapılan yorumlar da kaybolur. Dolayısıyla hesap silme işleminin kullanıcıyı uygulamadan tamamen çıkartma üzerine kurgulanmış bir işlem olduğu söylenebilir. Silinen hesabın tekrardan aktifleştirilmesi ise mümkün değil. Tüm bunlara rağmen hesabınızı tamamen kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden hesap silme işlemi gerçekleştirilemediği için öncelikle aşağıda paylaşmış olduğumuz Instagram hesap silme linkine tıklayarak ilgili sayfaya ulaşmanız gerekiyor. Sayfaya ulaşmadan hemen önce Instagram sizden hesabınıza giriş yapmanızı isteyecektir. Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için tıklayınız. Kullanıcı adı ve şifrenizle hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza "Hesabını Sil" sayfası gelecektir. Burada bir açılır menü göreceksiniz. Bu menüde hesabınızı neden silmek istediğinize dair gerekçelerde oluşan bir liste bulunuyor. Bu listedeki seçeneklerden birini işaretleyerek hesabınızı neden silmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Yanıtınızı seçtikten sonra tekrardan şifrenizi girmeniz gerekecek. Herhangi bir yanıt seçmediğiniz takdirde şifrenizi tekrar girmeniz için pencere açılmaz. Ardından "Hesabımı kalıcı olarak" sil butonuna tıkladığınızda size emin olup olmadığına yönelik bir soru yöneltilecek. Bu soruyu da hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinize yönelik seçeneği işaretleyerek cevapladığınızda hesap silme işlemini tamamlamış olacaksınız. Silinen Hesabı Tekrar Aktif Hale Getirmek Mümkün mü?

Ne yazık ki silinen hesabı tekrar aktif hale getirmek mümkün değil. Bu sebeple hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce profilinizde yayınlamış olduğunuz fotoğraf ve videoları kişisel arşivinize kaydetmenizde fayda var. Eğer çok fazla fotoğraf ve videonuz varsa ve tüm bu arşivi kaybetmek istemiyorsanız hesap dondurma işlemi yaparak bir süreliğine hesabınızı kapalı tutabilirsiniz.