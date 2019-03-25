Instagram hesap dondurma ve kalıcı silme işlemleri nasıl yapılır?

Sosyal medya kullanımı hızla artarken kullanıcılar herhangi bir sebepten ötürü sosyal medya hesabını kalıcı olarak silmek ya da bir süreliğine dondurmak isteyebiliyorlar. Bunların arasında Instagram da bulunuyor. Birçok kullanıcı Instagram hesabı dondurme veya kalıcı olarak silme işlemlerinin oldukça uzun ve can sıkıcı adımlardan oluştuğunu düşünüyor ve bu yüzden genellikle uğraşmamayı seçiyorlar. Aslında Instagram hesabını dondurmek veya kalıcı olarak silmek o kadar da zor değil. Sizler için Instagram'da hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır konusunda bilgilendirmek amacıyla bu içeriği hazırladık.
Hesap silme işleminin ardından tekrardan hesaba ulaşmanın mümkün olmaması dolayısıyla bu işlem yerine hesabın doldurulması tercih edilebilir. Instagram hesap dondurma işleminin ardından kullanıcının profilindeki hiçbir gönderi kaybolmaz, hesap tekrar aktif hale getirildiğinde bu gönderilere ulaşılabilir. Yani bu işlem, söz konusu gönderilerin sadece başkaları tarafından görülmesine engel olmak anlamına geliyor.
Hesabınızı bir süreliğine dondurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil sayfanıza geçiş yapıp "Profili Düzenle" butonuna tıklayın.
"Hesabımı geçici olarak kapat" butonuna tıkladıktan sonra yukarıdaki sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfada hesabınızı neden dondurduğunuza dair bir gerekçe belirtmeniz gerekiyor. Açılır menüden hesabınızı neden dondurduğunuza dair bir gerekçe belirtebilirsiniz.
Görüldüğü gibi hesabı geçici olarak dondurma işlemi de bir süre alır. Ancak hesabınızı geçici olarak kapattığınız halde hesabınız açık gözüküyorsa bu durum, tarayıcınızın tuttuğu çerezlerden kaynaklanıyor olabilir. Başka bir tarayıcı kullanarak ya da kullandığınız tarayıcının çerezlerini temizleyerek hesap dondurma işleminin başarıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda farklı bir cihaz üzerinden de kontrol etmeniz mümkün.
Dondurulan Instagram Hesabını Tekrar Açmak Mümkün Mü?
Dondurduğunuz Instagram hesabınızı dilediğiniz zaman tekrardan açma imkanınız bulunuyor. Ancak uzun süre kapalı kalan hesaplar tekrar açıldığında birtakım karışıklıklar söz konusu olabilir. Bazı görseller hemen görünür hale gelmeyebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına hesabımı kapatmak istemiyorum diyorsanız gönderilerinizin ayarlarını değiştirilebilir, sizi rahatsız eden kişileri engelleyebilir ya da profilinizi kilitleyebilirsiniz.
Hesap Dondurma İşlemini Kaç Kez Tekrar Edebilirim?
Instagram hesabının geçici olarak kapatılması işlemi yalnızca haftada 1 kez tekrarlanabilir. Ancak bu işlemi istediğiniz kadar, her hafta boyunca tekrar edebilirsiniz.
Instagram hesabının kalıcı olarak silinmesiyle birlikte kişisel profil sayfasında yayınlanmış olan fotoğraf ve videoların yanı sıra başkalarının gönderilerine yapılan yorumlar da kaybolur. Dolayısıyla hesap silme işleminin kullanıcıyı uygulamadan tamamen çıkartma üzerine kurgulanmış bir işlem olduğu söylenebilir. Silinen hesabın tekrardan aktifleştirilmesi ise mümkün değil. Tüm bunlara rağmen hesabınızı tamamen kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmek için tıklayınız.
Silinen Hesabı Tekrar Aktif Hale Getirmek Mümkün mü?
Ne yazık ki silinen hesabı tekrar aktif hale getirmek mümkün değil. Bu sebeple hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce profilinizde yayınlamış olduğunuz fotoğraf ve videoları kişisel arşivinize kaydetmenizde fayda var. Eğer çok fazla fotoğraf ve videonuz varsa ve tüm bu arşivi kaybetmek istemiyorsanız hesap dondurma işlemi yaparak bir süreliğine hesabınızı kapalı tutabilirsiniz.
Kullandığım Başka Bir Hesabı Silmek İçin Ne Yapabilirim?
Farklı bir hesabı silmek için "Hesabını Sil" sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adının yanında yer alan çark simgesine dokunup halihazırda giriş yapmış olduğunuz hesaptan çıkıp yapmanız gerekiyor. Ardından silmek istediğiniz hesabın bilgileri ile tekrar giriş yaparak hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Farklı bir hesabı sildiğiniz zaman diğer hesaplarınız silinmez.
Hesabımı Başkası Tarafından Silindi, Ne Yapmam Lazım?
Instagram, hukuki ve kullanım şartlarına aykırı durumlar haricinde kullanıcıların adına hesap silme yetkisine sahip değil. Bu nedenle kullanıcının kendisi ya da şifresini bilen bir başkası haricinde hiç kimse tarafından Instagram hesabının silinmesi mümkün değil.
Instagram’ın kurallarında belirtildiği gibi silinen hesaplara ulaşmak imkansız. Bu nedenle hesabınızı güvence altında tutmak için şifrenizi belirli periyotlarla yenilemeniz ve şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekiyor.
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