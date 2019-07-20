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Instagram hesap silerken uyaracak

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TEKNOLOJİ  | 20.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Popüler fotoğraf/video paylaşım servisi Instagram hesap silme politikasında değişiklik yaptığını duyurdu.

Instagram hesap silerken uyaracak

Yeni politikaya göre, Instagram artık belli bir oranda kural ihlali yapan hesapları silmeye devam edecek ancak öncesinde kullanıcıyı uyaracak ve kural ihlallerinin devam etmesi halinde hesabı silecek.

Kullanıcı bu sırada uyarı alan/alabilecek içeriklerini silme imkanına da kavuşacak veya sorunlu paylaşımını silmek istemiyorsa, diğer içeriklerini kopyalayıp saklamak için zaman bulmuş olacak.
Instagram’ın yasakladığı içerikler arasında, pornografi, terörizm, ırkçılık, saldırganlık, şiddet konusu da yer alıyor.

Yeni kurallarla beraber, Instagram daha fazla sayıda hesabı silmek üzere de yöneticilerini yetkilendirecek. Böylece artık Instagram’da çok daha fazla silinen hesapla karşılaşabileceğiz. Bir diğer deyişle, Zuckerberg Instagram kullanıcılarına biraz gözdağı da vermek istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
instagram hesap silme

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