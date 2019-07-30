Instagram’ın beğeni sayısını kapatmasına gençler çözüm buldu!

Son dönemlerin popüler resim ve video paylaşım platformu Instagram, geçtiğimiz hafta çok tartışılacak bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Instagram'ın test ettiği bu özellik, kullanıcıların gönderilerine aldığı beğeni sayılarını gizlemeyi içeriyor ve bu özellik, çoğu kullanıcı tarafından istenmiyor.

İŞLETME HESABINA GEÇEREK BEĞENİLERİNİ GÖSTERİYORLAR

Konuyla ilgili olarak Instagram, geri adım atmadı ancak kullanıcılar bu özelliği işlevsiz kılacak bir yöntemi kullanmaya başladılar bile. Bağımsız veri bilimcisi olarak çalışmalarını sürdüren David Stier'e göre genç yaştaki Instagram kullanıcıları, hesaplarını "İşletme Hesabı" olarak değiştirerek beğeni sayılarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyorlar. Ancak Stier'e göre bu durum, ciddi gizlilik problemlerine neden oluyor.

RİSKLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Stier, bu durumu gözlemlemek için 200 binden fazla kullanıcının hesabı üzerinde inceleme yaptı. İnceleme sonuçlarını Instagram yetkililerine de bildiren Stier, bu durumun riskleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Stier, yaptığı araştırmalarda pek çok gencin hesabını daha şimdiden değiştirdiğini ve kendilerini en çok "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş" ve "Atlet" olarak nitelendirdiklerini ancak bu durumun gerçek olmadığını söyledi.