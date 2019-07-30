Instagram’ın beğeni sayısını kapatmasına gençler çözüm buldu!

Son dönemlerin popüler resim ve video paylaşım platformu Instagram, geçtiğimiz hafta çok tartışılacak bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Instagram'ın test ettiği bu özellik, kullanıcıların gönderilerine aldığı beğeni sayılarını gizlemeyi içeriyor ve bu özellik, çoğu kullanıcı tarafından istenmiyor.
İŞLETME HESABINA GEÇEREK BEĞENİLERİNİ GÖSTERİYORLAR
Konuyla ilgili olarak Instagram, geri adım atmadı ancak kullanıcılar bu özelliği işlevsiz kılacak bir yöntemi kullanmaya başladılar bile. Bağımsız veri bilimcisi olarak çalışmalarını sürdüren David Stier'e göre genç yaştaki Instagram kullanıcıları, hesaplarını "İşletme Hesabı" olarak değiştirerek beğeni sayılarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyorlar. Ancak Stier'e göre bu durum, ciddi gizlilik problemlerine neden oluyor.
RİSKLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Stier, bu durumu gözlemlemek için 200 binden fazla kullanıcının hesabı üzerinde inceleme yaptı. İnceleme sonuçlarını Instagram yetkililerine de bildiren Stier, bu durumun riskleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Stier, yaptığı araştırmalarda pek çok gencin hesabını daha şimdiden değiştirdiğini ve kendilerini en çok "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş" ve "Atlet" olarak nitelendirdiklerini ancak bu durumun gerçek olmadığını söyledi.
İŞLETME HESABI ÇOK SAYIDA KOLAYLIK SAĞLIYOR
Instagram kullanıcıları, hesaplarını çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorlar. İşletme Hesabı, kullanıcılara çok sayıda fayda sağlıyor. Bu faydalara değinmek gerekirse; İşletme Hesabı olan kullanıcılar profilleriyle ilgili daha fazla detay öğrenebiliyorlar. Hangi içeriklerinin daha fazla popüler olduğunu görüntüleyebilen kullanıcılar, kullanıcıların ne zaman profillerini ziyaret ettiklerini ve nasıl bir kitle tarafından takip edildiklerini izleyebiliyorlar.
BİR GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ SUNUYOR
Ancak İşletme Hesabı, kullanıcılara farklı bir gizlilik sözleşmesi sunuyor. Bu sözleşmeyi onaylayan kullanıcıların e-posta adresi ve telefon numarası herkese açık olarak görüntülenebiliyor ve bu da başlı başına bir risk oluşturuyor.
HERKES BUNU KULLANABİLİR
Stier'in bildiriminden sonra açıklamalarda bulunan Instagram, bütün kullanıcılarına 'İşletme Hesabı' imkanı sunduklarını ve herkesin Instagram'da bir iş kurabileceğini ancak kişisel verilerin diğer kullanıcılarla paylaşıldığını hatırlattıklarını açıkladı. Bu hatırlatma kapsamında Instagram, kullanıcılardan bilgilerini güncellemelerini ya da gizlemelerini istediğini söylüyor. Instagram, bu bildirimden sonra iletişim bilgilerini gizleme yoluna gitti ancak şirkete göre kullanıcılar bunu göze alarak hesaplarında değişiklik yapıyorlar ve bu durum herhangi bir sorun teşkil etmiyor.
GÜVENLİK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR
Genç Instagram kullanıcıları, beğeni gizleme özelliğini aşmak için hesaplarının türünü değiştiriyorlar ancak bu durum kişisel verilerinin paylaşılması nedeniyle güvenlik sorunlarına neden oluyor. Ancak Instagram, kullanıcılar bu durumu en başında kabul ettikleri için bu durumu önemsemiyor.
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