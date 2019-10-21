Instagram’ın beğenilen özelliği WhatsApp’a da geliyor

WhatsApp Android ve İOS kullanıcılarının hoşuna gidecek yeni özellikleri uygulamasına eklemeyi seven ve durmadan kendini geliştiren bir platform. Bu konuda uygulama güncelleme geçmişinizi şöyle bir kontrol ederseniz bu tezime hak vereceksinizdir. Bu açıdan özellikle kendi kardeş uygulaması Instagram ile oldukça büyük bir rekabet içinde olan WhatsApp, şimdi de Instagram’ın ‘’en karanlık’’ özelliklerinden birini uygulamasına getirmeye hazırlanıyor. INSTAGRAM KARANLIK MOD WHATSAPP’A GELİYOR



WhatsApp beta uygulamasına göre WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır ‘’geliyor, aha gelecek, gelmek üzere, WhatsApp karanlık mod geldi mi?’’ diye diye beklediği karanlık mod desteğini çok yakın bir zamanda uygulamasına getirecek. Daha önce geliştirme sürecinde olduğunu bildiğimiz ancak henüz WhatsApp’ın herhangi bir kararlı sürümü rastlamadığımız karanlık mod ile birlikte özellikle AMOLED bir ekrana sahip İOS veya Android akıllı telefon kullanan kullanıcılar, gözlerini daha fazla yormadan WhatsApp’ta mesajlaşabilecek, mesajlaşırken aynı zamanda karanlık olan bölgelerdeki pikseller yanmayacağı için pil tasarrufu yapabilecek. Ayrıca WhatsApp’ın sadece karanlık mod ile de yetineceğini sanıyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Çünkü uygulamanın getirdiği yenilikler karanlık mod ile de sınırlı kalmayacak.

KENDİNİ SİLEN WHATSAPP MESAJLARI ARTIK HAYAL DEĞİL



WhatsApp’ın yenilikleri arasında kendi kendini silen mesajlar da olacak. Bu yeniliğe göre tıpkı Snapchat’te fotoğraf gönderir veya Instagram’da hikaye atar gibi WhatsApp mesajları da belirli bir süre sonra kendi kendine silinecek. WhatsApp burada süreyi ise diğer uygulamalarda olduğu gibi 24 saat ile sınırlamayacak. Kendi kendini silen mesajların süresi 5 saniye, 1 saat, 7 gün veya 30 gün sonra şeklinde ayarlanabilecek. LOGOLU BİR GİRİŞ: WHATSAPP SPLASH SCREEN



Tüm bunların yanında WhatsApp, yine kardeş uygulaması Instagram’da da olduğu gibi uygulamanın giriş ekranında önce kendi logosunu gösterecek. Splash Screen olarak isimlendirilen bu özellik, uygulamaya gelecek karanlık mod ile de uyumlu olacak ve uygulamada karanlık mod aktif ise bu logolu başlangıç ekranı da karanlık moda uyum sağlayacak. WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMELERİNİN SESİ KISILACAK



WhatsApp’a eklenecek dört özellikten sonuncusu ise WhatsApp durum güncellemelerine gelecek. Örneğin, durum güncellemesi yoluyla depresif depresif şarkılarla ve oldukça fazla sayıda WhatsApp story’si çeken bir WhatsApp kişiniz var. Eğer o kişinin WhatsApp story’lerini görmekten bıktıysanız yeni güncelleme ile birlikte o kişinin durum güncellemelerini sessize alabileceksiniz. Bu özellik aktif olduğunda WhatsApp durum güncellemeleri sekmesinde ‘’gizli’’ ibaresi altında yer alacak ve eğer ‘’bakayım ne atmış’’ deyip bakmak isterseniz de ‘’göster’’ yazısına tıklayarak bu kişinin durum güncellemelerini görebileceksiniz. Bence gayet yararlı bir özellik.