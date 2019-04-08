Instagram'ın zengin çocukları su gibi para harcıyor! Terk dertleri...

Şampanyalar, pahalı arabalar, ultra lüks tatiller, trüf mantarlı pizzalar, pahalı tasarımcı kıyafetlerini gözler önüne seren Instagram'ın Zengin Çocukları abartılı yaşam tarzlarını belgelemeye devam ediyor.
Bu çocukların yaşadığı tek problem, gün boyu hangi arabayı kullanacağını seçmek. İşte Zengin Instagram Çocuklarının Instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...
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