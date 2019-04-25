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Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan eğitmenliği yapan Mike Holston adlı sosyal medya fenomeni, paylaştığı şempanze videosu ile yine gündem oldu.

ABD'de çok sayıda vahşi hayvanla yakın temas kurarak onlarla oynayan Mike Holston, bu kez bir şempanzenin akıllı telefonla instagram kullanırken kaydedilen görüntüsünü paylaştı.

AKILLI TELEFONDA INSTAGRAM KULLANDI

Yaptığı paylaşımda dünyadaki ekosistemi koruma, hayvan sevgisi mesajı veren Holston, paylaşımında yer alan videoda da bir şempanzenin akıllı telefonla oynadığı görüntüyü paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu video çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni aldı. İşte o görüntü.

Mike Holston'ın kaplanla güreşirken kaydedilmiş diğer görüntüsü:

Kaplanla güreşen adam kendine hayran bıraktıKaplanla güreşen adam kendine hayran bıraktı

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C

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Anahtar Kelimeler:
instagram Şempanze Mike Holston
 

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