Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu

ABD'de çok sayıda vahşi hayvanla yakın temas kurarak onlarla oynayan Mike Holston, bu kez bir şempanzenin akıllı telefonla instagram kullanırken kaydedilen görüntüsünü paylaştı.
AKILLI TELEFONDA INSTAGRAM KULLANDI
Yaptığı paylaşımda dünyadaki ekosistemi koruma, hayvan sevgisi mesajı veren Holston, paylaşımında yer alan videoda da bir şempanzenin akıllı telefonla oynadığı görüntüyü paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu video çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni aldı. İşte o görüntü.
Mike Holston'ın kaplanla güreşirken kaydedilmiş diğer görüntüsü:
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