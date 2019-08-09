Instagram sahte bir dünya mı sunuyor bize?

Instagram’ın 1 milyardan fazla kayıtlı kullanıcısı var ve bunların 500 milyonluk kısmı her gün Instagram’a giriş yapıyor.

Facebook’tan sonra en çok tercih edilen paylaşım platformu Instgram. Hatta yaşlılar Facebook’a giriş yaptı diye gençlerin Insta kullanımı artmış ve Facebook kullanımı azalmıştı.

2019 yılında elde edilen verilere göre Insta kullananların %71’lik dilimi 35 yaşın altında. Bu da az evvel dediğimiz gibi gençlerin yeni favori platformlarından birini Instagram olduğunu gösteriyor.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre kullanıcılar günde 58 dakikalarını Facebook’ta geçirirken 53 dakikalık dilimi de Instagramda harcıyorlar.

Insta’da onlarca farklı filtre var ve kısa aralıklarla yenileri de ekleniyor. Bunlara ek olarak, hem telefonlardaki kamera uygulamaları hem de 3. parti uygulamalar aracılığıyla daha farklı filtreler de kullanılabiliyor.

Medium.com’un bir araştırmasına göre, çok fazla takipçisi olanlar daha az filtre kullanıyor. Az olanlar çok filtre kullanıyor. Bu bir güven konusu mu? Filtre kullananlar etiket olarak en çok iPhone, Canon ve Nikon kullanıcıları.

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