Instagram spam mesajlar nedeniyle zor zamanlar yaşıyor

Şirketten sızan bilgilere göre, sosyal medya servisi, kullanıcıların sadece takip ettiği insanlardan mesaj kabul etmesini sağlayacak.

Bu seçenek tercihe bağlı olacak ve spam mesajlardan kaçınmak isteyenler, tanımadıkları insanlardan mesaj almayı engelleyebilecekler.

Ancak bu yöntem, yeni insanlarla tanışmayı zorlaştıracağı için, sosyalleşmek isteyenlerin bu seçeneği tercih etmeyeceği düşünülüyor. Ya da fenomenlerin reklamverenlerden teklif alabilmek için takip etmedikleri insanlardan da mesaj almayı kabul etmesi gerekiyor.

Facebook’un sahip olduğu sosyal medya servisinin bu seçeneği hayata geçirip geçirmeyeceği de kesin değil. Yeni yöntemin şimdilik sadece test aşamasında olduğu ve olumlu/olumsuz yönlerinin detaylıca araştırıldığının altı çiziliyor.

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