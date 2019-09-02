Mynet Trend

Instagram spam mesajlar nedeniyle zor zamanlar yaşıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 02.09.2019 08:04 | Son Güncelleme

Halka açık hesaplar sayısız spam mesajla terörize ediliyor ve Instagram şimdi bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Instagram spam mesajlar nedeniyle zor zamanlar yaşıyor

Şirketten sızan bilgilere göre, sosyal medya servisi, kullanıcıların sadece takip ettiği insanlardan mesaj kabul etmesini sağlayacak.

Bu seçenek tercihe bağlı olacak ve spam mesajlardan kaçınmak isteyenler, tanımadıkları insanlardan mesaj almayı engelleyebilecekler.

Ancak bu yöntem, yeni insanlarla tanışmayı zorlaştıracağı için, sosyalleşmek isteyenlerin bu seçeneği tercih etmeyeceği düşünülüyor. Ya da fenomenlerin reklamverenlerden teklif alabilmek için takip etmedikleri insanlardan da mesaj almayı kabul etmesi gerekiyor.

Facebook’un sahip olduğu sosyal medya servisinin bu seçeneği hayata geçirip geçirmeyeceği de kesin değil. Yeni yöntemin şimdilik sadece test aşamasında olduğu ve olumlu/olumsuz yönlerinin detaylıca araştırıldığının altı çiziliyor.

Sony Tokyo Game Show 2019’da gövde gösterisi yapacak

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Cyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi videoCyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi video
Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk oluyorBlair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram spam

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!

Annelerinin cansız bedeninin başında feryat ettiler!

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Need for Speed Heat fizik motoruyla hayal kırıklığı yarattı

Need for Speed Heat hayal kırıklığı yarattı

RDR 2 sonunda PC için de geliyor!

RDR 2 sonunda PC için de geliyor!

Çöpçatan uygulamaları tecavüzleri artırıyor mu?

Çöpçatan uygulamaları tecavüzleri artırıyor mu?

Google avukatı şirketi hareme çevirdi

Google avukatı şirketi hareme çevirdi

Cyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi video

Cyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi video

Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk oluyor

Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.