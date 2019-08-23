Instagram takipçi sayısını bu yöntemle arttırın

Her ne kadar etkileşim içerisinde bulunmak sosyal medya kullanıcıları için avantaj olarak görülse bile eğer doğru uygulamalar gerçekleştirirseniz bu avantajı artırma imkanınız da bulunuyor.

564 bin takipçisi bulunan Courtney Quinn, Instagram üzerinden kullanıcı etkileşim seviyesini arttırabilmek için önemli detaylar keşfettiğini söylüyor. Üstelik onun bu verdiği detaylar değerlendirildiğinde, bazı kullanıcıların gerçekten de fayda gördüğü ortaya çıkıyor.

Instagram bundan kısa bir süre önce sadece filtre yapılmasına izin veriyordu. Daha sonradan gerçekleştirilen yenilikler ile beraber filtrelerin oranlarının belirlemesini sağladı. Instagram fenomeninin belirttiğine göre %2 oranında filtre uygulamak, etkileşim oranını son derece güçlendiriyor.

Bu kişinin takipçilerinden bir tanesinin %2 oranında Lark filtre kullandıktan sonra ciddi bir etkileşim gördüğü ifade edildi. Peki sizce de Instagram üzerinden takipçi sayısını arttırmak için bu tür bir filtre taktiği kullanmak işe yarıyor mu! Eğer bunu denerseniz ortaya çıkan sonuçları yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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