Instagram tbt özelliği yeni bir mod olarak kullanıcılarla buluşuyor

Geçmişte paylaşılan fotoğrafların tekrar paylaşılmasını sağlayan tbt modu ise bu yeniliklerden birisi. İsteyen herkes geçmişte aynı günler paylaşılan bir fotoğrafı “Bu günde” seçeneğini kullanarak gönderiye gömülü halde yeniden paylaşabilir.

Sosyal medya platformları içerisinde Instagram hayranlarını sevindirecek bir haber daha bulunuyor. İsteyen herkes tbt modunu hikayeler bölümünden de paylaşabilir. Böylece doğrudan paylaşma zorunluluğu ortadan kalkmış olacak.

2019 yılın başlarında şirket anılar isimli bir geri dönüşüm modunu zaten tanıtmıştı. Bazı kullanıcılar bu özelliği bilmediği için Instagram devreye girdi. “Bu günde” modu bunun bir parçası olarak çalışmaya başlayacak. Zar butonu şeklinde görülecek olan bu özellik, şu an kullanımda.

Sosyal medya platformları içerisinde yer alan ve gücünü korumak isteyen Instagram, düzenli olarak farklı yenilikler ortaya çıkarıyor. Peki sizce Instagram tarafından oluşturulan bu yeni mod, kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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