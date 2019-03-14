Instagram video indirme programları: PC, iPhone, Android'de Instagram'dan programlı veya programsız nasıl video indirilir?

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım ağı olan Instagram, her geçen gün kullanıcılarına sunduğu yenilikler ile pek çok sosyal medya çılgınlığına öncülük ediyor. Tıpkı Twitter'ın "retweet" özelliğinde olduğu gibi başka bir Instagram kullanıcısının profilinde paylaştığı fotoğraf ya da videoyu kendi Instagram hesabımızda paylaşmamız mümkün. Yeniden paylaşım yapmak için genelde “repost” uygulamaları kullanılsa da, kaynağın videoyu kaldırma ihtimali doğduğundan kaydettiğimiz bağlantı geçersiz olabiliyor. Bu durumda da o güzelim videoyu bir daha görmemek üzere kaybetmiş oluyoruz. Ancak bunun üstesinden gelmek için çok basit bir yöntem mevcut: Videoyu indirip cihaza kaydetmek. Bu işlemi yapabileceğiniz sayısız Instagram video indirme programları var. Ayrıca bazı siteler üzerinden online olarak programsız olarak da video indirme işlemini yapmak mümkün., INSTAGRAM'DAN VİDEO İNDİRME PROGRAMLARI Eğer “uygulamaymış, siteymiş bunlar bana gelmez” diyen gelenekselcilerdenseniz, bilgisayarınıza indireceğiniz programlarla da Instagram’dan video indirmeniz mümkün. Telefonunuzdan bilgisayara aktarma ile uğraşmak istemiyor, Instagram videolarını direkt olarak bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız aşağıdaki programlardan ve yazımızın devamındaki online araçlardan faydalanabilirsiniz.

1. Instagram Downloader

Adının hakkını veren Instagram Downloader, hem PC hem de Mac’lere kurulabiliyor. Zaman zaman bağlantı sorunları yaşansa da Instagram Downloader direkt hedefe yoğunlaşan bir program. Fakat bu programla bazı uygulamalarınn aksine fotoğraf indiremediğinizi belirtelim. 2. Free Instagram Download

Yalnızca Windows işletim sistemlerine kurulabilen bu programın arayüzü biraz karışık olsa da biraz inceledikten sonra rahatlıkla istediğiniz Instagram videolarını indirebilirsiniz. Aynı programın benzer isme sahip olan fakat sonu “Downloader” ile biten bir versiyonu daha var fakat onun performansı kullanıcıları çok memnun etmemiş. 3. Social Downloader

Yalnızca Instagram’dan değil, Facebook ve Twitter’dan da medya indirmenize olanak veren Social Downloader, Instagram’dan video indirirken kusursuz olsa da diğer platformlardaki videoları indirirken zaman zaman takılabiliyor. Ama genel olarak oldukça kullanışlı ve başarılı bir program. INSTAGRAM'DAN PROGRAMSIZ NASIL ONLINE VİDEO İNDİRİLİR? Eğer uygulama yüklemek istemiyorsanız, video indirme hizmeti veren sitelerden birine giriş sağlayarak istediğiniz Instagram videosunu cihazınıza kaydedebilirsiniz.

1. Downloadgram

Son derece basit bir arayüze sahip bu siteye girdiğinizde karşınıza çıkan alana, indirmek istediğiniz Instagram videosunun bağlantısını kopyalayıp yapıştırmanız yeterli. Video işlendikten sonra çubuğun altındaki “Download” butonu renk değiştirerek videonuz indirilebilir hale geliyor. Downloadgram 2. Download Instagram Videos

Downloadgram’la oldukça benzer olan bu sitenin alt kısmında, Instagram’dan nasıl video indirebileceğinize dair bir yönerge bulunuyor. Ama adımları okumanıza gerek yok çünkü bu tarz hizmet veren tüm sitelerde olduğu gibi bağlantıyı ilgili alana yapıştırmanız yeterli. Videonun işlenmesi tamamlandıktan sonra butona basarak videoyu cihazınıza indirebilirsiniz. Download Instagram Videos 3. Insta Downloader

Siteye ilk girdiğinizde reklam banner’ları biraz kafanızı karıştırabilir ancak işlemimiz yine çok basit. İki reklam arasında kalan alana Instagram video bağlantısını kopyalayıp yapıştırmamız yeterli. Insta Downloader’ın PC’de sorunsuz çalıştığını ancak iOS işletim sistemiyle çalışan iPhone telefonlarda biraz problemli olduğunu belirtelim.

Insta Downloader IPHONE ve ANDROID İÇİN INSTAGRAM'DAN VİDEO İNDİRME UYGULAMALARI Akıllı telefonlara özel uygulamaların rahatlığından vazgeçemeyenlerdenseniz, Instagram’dan video indirmenize yarayan sayısız uygulama mevcut. Bu uygulamalardan kullandığınız cihaza uygun olanı indirerek Instagram videosunu mobil cihazınıza kaydedebilirsiniz. 1. Downvids

Downwids uygulamasıyla yalnızca Instagram değil Facebook’ta yayınlanmış videoları da indirebilirsiniz. Ayrıca uygulamaya ait web sitesi aracılığıyla Youtube videolarını da kaydetmeniz ve sonradan dilediğiniz platformda paylaşmanız mümkün. Android için hazırlanan Downvids uygulaması Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. 2. Video Downloader for Instagram

Bu uygulamayla ister Instagram videolarını cihazınıza kaydedin isterseniz bağlantıyı yalnızca kopyalayarak kendi hesabınızdan “repost” edin. VDFI, Instagram videolarının yanı sıra paylaşılan fotoğrafları da indirmenize olanak tanıyor. Video Downloader for Instagram, Google Play’de ücretsiz. 3. Instasave

Instagram videoları ve resimlerini indirmek için kullanabileceğiniz bir diğer uygulama olan Instasave, App Store’da ücretsiz. Dilerseniz uygulamanın bazı özelliklerini aktive etmek için uygulama içi satın alma tercihlerinden de yararlanabilirsiniz. Instasave çoğu zaman görevini layığıyla yerine getirse de bazı zamanlarda kasıp kilitlenebiliyor. Uygulamanın özellikleri arasında daha önceden beğendiğiniz gönderilerden beğenilerinizi kaldırmak da yer alıyor.