İntel, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Samsung ve Huawei başta olmak üzere, neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri 5G ile ilgili çalışmalar yapıyordu. 5G çalışmaları, genellikle Qualcomm ve Huawei ile ortak yürütülüyordu. Ancak Apple, 5G çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmekte oldukça zorlanıyor.

Neredeyse bütün 5G siparişlerini kapan Qualcomm karşısında Intel, güçlü bir rakip olarak duramadı. Belki de en önemli müşterisi olan Apple’a 5G modem satamayan Intel, bu hayal kırıklığı karşısında 5G piyasasından çekilmeye hazırlandı. Bu nedenle şirketin 5G departmanını bütün modemlerle birlikte satacağı oldukça güçlü bir iddia.

Şirketin 5G departmanını alacak olan kuruluşlar arasında, Samsung gibi büyük şirketler de bulunuyor. Henüz netleşen bir durum olmamakla birlikte, bu konunun yakın takipçisi olacağız. 5G çalışmaları ile ilgili tüm fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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