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İntel, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

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TEKNOLOJİ  | 29.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Şirketler genellikle daha çok birim açmaya çalışırken, Intel bunun tam tersini yaptı ve önemli bir birimine veda etmeye hazırlandı. Daha önceden 4G Lite için Apple’a satış yapan İntel, 5G konusunda bu şirketle anlaşmaya varamadı. Bunun faturasını da 5G departmanına kesti.

İntel, herkesi şaşırtan bir hamle yaptı.

Samsung ve Huawei başta olmak üzere, neredeyse bütün akıllı telefon üreticileri 5G ile ilgili çalışmalar yapıyordu. 5G çalışmaları, genellikle Qualcomm ve Huawei ile ortak yürütülüyordu. Ancak Apple, 5G çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmekte oldukça zorlanıyor.

Neredeyse bütün 5G siparişlerini kapan Qualcomm karşısında Intel, güçlü bir rakip olarak duramadı. Belki de en önemli müşterisi olan Apple’a 5G modem satamayan Intel, bu hayal kırıklığı karşısında 5G piyasasından çekilmeye hazırlandı. Bu nedenle şirketin 5G departmanını bütün modemlerle birlikte satacağı oldukça güçlü bir iddia.

Intel-5G-departmanı

Şirketin 5G departmanını alacak olan kuruluşlar arasında, Samsung gibi büyük şirketler de bulunuyor. Henüz netleşen bir durum olmamakla birlikte, bu konunun yakın takipçisi olacağız. 5G çalışmaları ile ilgili tüm fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
samsung huawei

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