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Intel ve Qualcomm Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldı!

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TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Teknoloji dünyası Huawei’nin sonunu getirecek karar ile dünden beri çalkalanıyor. Google’ın Huawei’nin Android lisansını iptal etmesi ve firmayı Android’in açık kaynaklı sürümünü kullanmasına yönlendirmesi, firma için sonun başlangıcı olmuştu. Bugün ise Google’ın ardından bir darbe de Intel ve Qualcomm cephesinden geldi.

Intel ve Qualcomm Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldı!

Huawei telefonlarına donanım desteği sağlayan Amerika menşeli iki dev donanım üreticisi, Çinli firma ile olan ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Bu iki dev firmanın yanında; Broadcom ve Alman üretici Infineon Technologies de yürürlükte olan iş anlaşmalarını iptal edeceğini açıkladı.

Huawei’nin şimdilik ne yapacağı bilinmiyor. Amerika merkezli firmalara güvenip dünyaya açılan firma, Amerika merkezli firmaların desteğini çekmesi ile telefon pazarından silinme noktasına gelebilir.

Huawei’nin şimdilik geri adım atma gibi bir girişimi olmadığı gibi bu yaptırımların haksızlık olduğunu düşünmesi ilginç. Bakalım ilerleyen günlerde akıllı telefon pazarında sonu Nokia gibi olacağı öngörülen Huawei, geri adım atıp Amerika Birleşik Devletleri’nin şartlarını kabul edecek mi?
Umarız iki ülke arasındaki gerginlik en kısa zamanda tatlıya bağlanır ve Huawei gibi dev bir firmanın akıllı telefon pazarından çekilmesine şahitlik yapmayız.

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Anahtar Kelimeler:
huawei ıntel

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