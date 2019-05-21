Intel ve Qualcomm Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldı!

Huawei telefonlarına donanım desteği sağlayan Amerika menşeli iki dev donanım üreticisi, Çinli firma ile olan ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. Bu iki dev firmanın yanında; Broadcom ve Alman üretici Infineon Technologies de yürürlükte olan iş anlaşmalarını iptal edeceğini açıkladı.

Huawei’nin şimdilik ne yapacağı bilinmiyor. Amerika merkezli firmalara güvenip dünyaya açılan firma, Amerika merkezli firmaların desteğini çekmesi ile telefon pazarından silinme noktasına gelebilir.

Huawei’nin şimdilik geri adım atma gibi bir girişimi olmadığı gibi bu yaptırımların haksızlık olduğunu düşünmesi ilginç. Bakalım ilerleyen günlerde akıllı telefon pazarında sonu Nokia gibi olacağı öngörülen Huawei, geri adım atıp Amerika Birleşik Devletleri’nin şartlarını kabul edecek mi?

Umarız iki ülke arasındaki gerginlik en kısa zamanda tatlıya bağlanır ve Huawei gibi dev bir firmanın akıllı telefon pazarından çekilmesine şahitlik yapmayız.

Hollow Achievement listesi yayınlandı!



