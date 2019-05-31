Inter'in yeni teknik direktörü Antonio Conte

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörlük görevine Antonio Conte'nin getirildiğini resmen açıkladı. Başarısız sonuçların ardından Spaletti ile yollarını ayıran Milano ekibi, yeni teknik direktörünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son olarak Chelsea'de görev yapan Antonio Conte, 2016-18 yılları arası İngiliz ekibinde görev yapmış ve 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup zaferi yaşamıştı. Conte, geride bıraktığımız sezonda herhangi bir takım çalıştırmadı.

Futbolculuk yıllarında kariyerinin büyük bölümünü Inter'in ezeli rakibi Juventus'ta geçiren Conte, siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük de yaparken Serie A'da 2 şampiyonluk elde etti. 49 yaşındaki Conte teknik adamlık kariyeri boyunca Juventus ve Chelsea'nin yanı sıra İtalya Milli Takımı, Siena, Atalanta, Bari ve Arezzo'yu çalıştırdı.

