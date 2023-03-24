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Inter'in yıldızı Galatasaray'a! Roberto Gagliardini Aslan oluyor... Hem de bedava

24.03.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarını sevindirmek isteyen Galatasaray'da sezon sonu için de transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan ekipleri ile yakın temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar, Inter'in yıldız oyuncusunu kadroya katabilir. İşte detaylar...

Inter'in yıldızı Galatasaray'a! Roberto Gagliardini Aslan oluyor... Hem de bedava
Roberto Gagliardini

Roberto Gagliardini

İTA İtalya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen ligin geride kalan 27 haftasının sonunda zirvedeki yerini korurken, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde özellikle İtalya ile sıkı bağlar kuran ve Sarı-Kırmızılılar'ın listenin başına yazdığı son isim de İtalya'nın köklü kulübü Inter'den.

Sabah'ın haberine göre; 2017 yılında Atalanta'dan Inter'e 20.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Roberto Gagliardini Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde.

PREMIER LİG DE EKİBİ PEŞİNDE

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Inter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki İtalyan milli orta saha, Aslan'ın radarına takılırken, Gagliardini'nin de bu sezon beklediği süreleri alamaması sonrası takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Yıldız oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Leicester City de ilgileniyor.

TEKLİF HAZIR

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Futbolcuya imza parası ile birlikte 3 yıllık bir kontrat önermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Midtsjö'yü de bonservisi ile göndermek istiyor. 29 yaşındaki Norveçli yıldıza aksi durumda kiralık olarak bir takım aranacak.

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