Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

Inter - Porto maçı için nefesler tutuldu. Bugün oynanacak karşılaşmaya dair detaylar merak konusu oldu. Porto B Grubu'nda lider olarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Inter ise Bayern Münih'in lider tamamladığı C Grubu'nda ikinci olarak Portekiz ekibi ile eşleşmişti. Peki Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...
Inter - Porto maçı bu akşam 23.00'da başlayacak.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek.
Karşılaşma, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.
Maçı Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yönetecek.
Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.