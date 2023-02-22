Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

Inter - Porto maçı için nefesler tutuldu. Bugün oynanacak karşılaşmaya dair detaylar merak konusu oldu. Porto B Grubu'nda lider olarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Inter ise Bayern Münih'in lider tamamladığı C Grubu'nda ikinci olarak Portekiz ekibi ile eşleşmişti. Peki Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...

INTER - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter - Porto maçı bu akşam 23.00'da başlayacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek.

Karşılaşma, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.

INTER - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yönetecek.

Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



