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Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

22.02.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Bu akşam Inter - Porto karşı karşıya gelecek. İtalyan ekip Inter, Porto'ya ev sahipliği yapacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...

Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

Inter - Porto maçı için nefesler tutuldu. Bugün oynanacak karşılaşmaya dair detaylar merak konusu oldu. Porto B Grubu'nda lider olarak bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Inter ise Bayern Münih'in lider tamamladığı C Grubu'nda ikinci olarak Portekiz ekibi ile eşleşmişti. Peki Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? İşte ayrıntılar...

Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

INTER - PORTO MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter - Porto maçı bu akşam 23.00'da başlayacak.

Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek.

Karşılaşma, Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.

Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

INTER - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yönetecek.

Inter - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Porto maçı hangi kanaldan izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor!

Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.


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