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İnternet alemindeki en garip fotoğraflar

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 28.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Bazıları gerçek olamayacak kadar korkunç bazıları ise tanımlanamayacak kadar garip. İşte internette karşınıza çıkabilecek en garip fotoğraflar!

Baştan uyaralım! Bu tüyler ürpertici fotoğraflardan bazırları rahatsız edici olabilir. Sıradan bir internet kullanıcısı olsanız bile herhangi bir sitede bu fotoğraflardan bazıları önünüze çıkabilir. Bir çoğunun sırrı henüz çözülememişken, bir kısmı ise tamamen dikkatsiz teknoloji kullanımı yüzünden. İşte internette karşınıza çıkabilecek en garip fotoğraflar!

İnternet alemindeki en garip fotoğraflar

Tuhaf ayak!

Tuhaf ayak!
İlk bakışta durumu tam algılayamamakla beraber, biraz dikkatli bakınca aslında fotoğrafın sahibi tarafından trollendiğimiz anlaşılabiliyor! Bu şakacı arkadaş fotoğraf için ayak parmaklarına protez tırnak taktıktan sonra tırnaklarını kıvırarak bu fotoğrafı elde ediyor. Instagram’da paylaştıktan kısa bir süre sonra dünya çapında yayılan bu fotoğrafın modası henüz geçmiş değil!

Örümcek Ailesi

Örümcek Ailesi
ABD’nin Kentucky eyaletinde çekilen bu fotoğraf, sizde de evinizi baştan başa temizleme isteği uyandırmadı mı? Düşünsenize güzel bir gece uykusundan uyandıktan sonra tavanınızda böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz! Korkunç!

Örümcek Kadın

Örümcek Kadın
Evet bu garip ablanın bu pozu nasıl verdiğine dair hatta fotoğraftaki kadının kim olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Fotoğrafı görüp sindirdikten sonra insanın aklına tek soru geliyor: “NEDEN?”

Bebekli Lolipoplar

Bebekli Lolipoplar
Hepimizin bebeği olmuştur ama sanıyoruz ki hiçbirimiz bebek kafası şeklinde bir lolipopla karşılaşmamışsızdır. Karşılaşmayalım da zaten!

Köpek Ağızlı At?!?

Köpek Ağızlı At?!?
İlk bakışta “bu fotoğrafın neresi garip?” diyebilirsiniz. Dikkatli bakınca photoshop desteğiyle atın ağız bölgesine köpek ağzı eklendiğini fark edeceksiniz.

Yüz Değiştirme Kabusu

Yüz Değiştirme Kabusu
Öncelikle bunu yapanı tebrik etmek lazım. Yüz değiştirme uygulamaları ortaya çıktı çıkalı yapılmış en korkunç yüz değiştirme fotoğrafını ortaya çıkardığı için.

Bu Ne?

Bu Ne?
Hepinizin “bu ne?” sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aslında o sadece akvaryumunda sıkılan bir kurbağa!

Diş implantları

Diş implantları
Evet, diş implantlarının tamamı takılmadan önce dişler genelde bu şekilde görünüyor.

Hindi mi, Ayı mı?

Hindi mi, Ayı mı?
Bir Şükran Günü şakası ile karşı karşıyayız. Becerikli aşçımız, şükran günü için doldurduğu hindinin üzerinde biraz çalışmak istemiş ve ortaya bu gereksiz fotoğraf çıkmış.

İnsansı Lego

İnsansı Lego
Şimdiye kadar insanlar lego olsaydı nasıl görünürdü diye düşünmediyseniz, biri hepimizin yerine düşünüp ortaya bu sonucu çıkarmış!

Zen Kedisi

Zen Kedisi
Biliyoruz, kedilerin yaptığı hiç bir şey artık sizi şaşırtamaz! Ama yine de bu kedi nasıl bu kadar dik oturabiliyor? diye sormaktan kendimizi alamıyoruz.

Yüz Bankası

Yüz Bankası
Siz siz olun çocuğunuza, kuzeninize veya yeğeninize böyle bir kumbara hediye etmeyin!

Bayan Piggy

Bayan Piggy
Muppets şovun favori karakteri Bayan Piggy bu fotoğraf görse, stresten saçları dökülürdü!

Disney’teki ilk Minnie ve Mickey (1939)

Disney’teki ilk Minnie ve Mickey (1939)
Çocukları eğlendirmek için tasarlanmış olan Minnie ve Mickey’nin ilk halleri sizi de dehşete düşürmedi mi?

Cehennemden Gelen Bebekler

Cehennemden Gelen Bebekler
Korku filmlerine konu olacak kadar korkunç görünen bu bebekleri yapmak acaba ilk kimin fikriydi?

Tavandaki Kim?

Tavandaki Kim?
Cooper ailesi yeni evlerinde bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyordu. Fotoğrafı ellerine aldıklarında gördükleri manzara karşısında dehşete düşmüşler.

Doktor Bu Ne?

Doktor Bu Ne?
İnternet aleminin sırrı çözülemeyen fotoğraflarından biriyle karşı karşıyayız. Bu kadar doktor bu fotoğrafı nerede ve neden çekildi?

Yürüyen Ölüler

Yürüyen Ölüler
Çiftliğinizde gece yürüyüşe çıkmadan önce iki kere düşünün. Kimse böyle bir şeyle karşı karşıya kalmak istemez!
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