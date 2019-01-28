Baştan uyaralım! Bu tüyler ürpertici fotoğraflardan bazırları rahatsız edici olabilir. Sıradan bir internet kullanıcısı olsanız bile herhangi bir sitede bu fotoğraflardan bazıları önünüze çıkabilir. Bir çoğunun sırrı henüz çözülememişken, bir kısmı ise tamamen dikkatsiz teknoloji kullanımı yüzünden. İşte internette karşınıza çıkabilecek en garip fotoğraflar!

İnternet alemindeki en garip fotoğraflar

Tuhaf ayak! İlk bakışta durumu tam algılayamamakla beraber, biraz dikkatli bakınca aslında fotoğrafın sahibi tarafından trollendiğimiz anlaşılabiliyor! Bu şakacı arkadaş fotoğraf için ayak parmaklarına protez tırnak taktıktan sonra tırnaklarını kıvırarak bu fotoğrafı elde ediyor. Instagram’da paylaştıktan kısa bir süre sonra dünya çapında yayılan bu fotoğrafın modası henüz geçmiş değil!

Örümcek Ailesi ABD’nin Kentucky eyaletinde çekilen bu fotoğraf, sizde de evinizi baştan başa temizleme isteği uyandırmadı mı? Düşünsenize güzel bir gece uykusundan uyandıktan sonra tavanınızda böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz! Korkunç!

Örümcek Kadın Evet bu garip ablanın bu pozu nasıl verdiğine dair hatta fotoğraftaki kadının kim olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Fotoğrafı görüp sindirdikten sonra insanın aklına tek soru geliyor: “NEDEN?”

Bebekli Lolipoplar Hepimizin bebeği olmuştur ama sanıyoruz ki hiçbirimiz bebek kafası şeklinde bir lolipopla karşılaşmamışsızdır. Karşılaşmayalım da zaten!

Köpek Ağızlı At?!? İlk bakışta “bu fotoğrafın neresi garip?” diyebilirsiniz. Dikkatli bakınca photoshop desteğiyle atın ağız bölgesine köpek ağzı eklendiğini fark edeceksiniz.

Yüz Değiştirme Kabusu Öncelikle bunu yapanı tebrik etmek lazım. Yüz değiştirme uygulamaları ortaya çıktı çıkalı yapılmış en korkunç yüz değiştirme fotoğrafını ortaya çıkardığı için.

Bu Ne? Hepinizin “bu ne?” sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyiz. Aslında o sadece akvaryumunda sıkılan bir kurbağa!

Diş implantları Evet, diş implantlarının tamamı takılmadan önce dişler genelde bu şekilde görünüyor.

Hindi mi, Ayı mı? Bir Şükran Günü şakası ile karşı karşıyayız. Becerikli aşçımız, şükran günü için doldurduğu hindinin üzerinde biraz çalışmak istemiş ve ortaya bu gereksiz fotoğraf çıkmış.

İnsansı Lego Şimdiye kadar insanlar lego olsaydı nasıl görünürdü diye düşünmediyseniz, biri hepimizin yerine düşünüp ortaya bu sonucu çıkarmış!

Zen Kedisi Biliyoruz, kedilerin yaptığı hiç bir şey artık sizi şaşırtamaz! Ama yine de bu kedi nasıl bu kadar dik oturabiliyor? diye sormaktan kendimizi alamıyoruz.

Yüz Bankası Siz siz olun çocuğunuza, kuzeninize veya yeğeninize böyle bir kumbara hediye etmeyin!

Bayan Piggy Muppets şovun favori karakteri Bayan Piggy bu fotoğraf görse, stresten saçları dökülürdü!

Disney’teki ilk Minnie ve Mickey (1939) Çocukları eğlendirmek için tasarlanmış olan Minnie ve Mickey’nin ilk halleri sizi de dehşete düşürmedi mi?

Cehennemden Gelen Bebekler Korku filmlerine konu olacak kadar korkunç görünen bu bebekleri yapmak acaba ilk kimin fikriydi?

Tavandaki Kim? Cooper ailesi yeni evlerinde bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyordu. Fotoğrafı ellerine aldıklarında gördükleri manzara karşısında dehşete düşmüşler.

Doktor Bu Ne? İnternet aleminin sırrı çözülemeyen fotoğraflarından biriyle karşı karşıyayız. Bu kadar doktor bu fotoğrafı nerede ve neden çekildi?