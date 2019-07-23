İnternetten barlara zamane çiftleri nasıl tanışıyor? Araştırmayla ortaya kondu

Amerika’nın Kalirfoniya eyaletinde bulunan Standford Üniversitesi, çiftlerin nasıl tanıştığına dair kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Bu araştırma sayesinde geçmişten günümüze, çiftlerin nasıl tanıştığını görmek mümkün. Eğer siz de internet ve sosyal medya dünyasının ilişkileri nasıl etkilediğini merak ediyorsanız okumaya devam edin.

İşte o araştıma ve varılan sonuçlar...

1. 1995 yılında araştırmaya katılan 5 bin çiftten sadece %2’si internetten tanışıyor, bu oranlar 2017 yılında %39’a ulaşıyor.

2. 1995 yılında araştırmaya katılan çiftlerden %15’i aileleri vasıtası ile tanışırken, 2017 yılında bu oran %7’ye düşüyor.

3. Aynı şekilde 1995 yılında çiftlerden %33’ü arkadaşları vasıtası ile tanışırken, 2017 yılında bu oran %20’ye düşüyor.

4. 1995 yılında araştırmaya katılan çiftlerden %19’u barlarda tanışırken, 2017 yılında bu oran %27’ye ulaşıyor.

5. Araştırmacılar, internet üzerinden tanışan çiftleri detaylı bir şekilde incelediklerinde ilginç sonuçlar elde etti. 2009 yılında internet üzerinden tanışan çiftlerin %81’i birbirini daha önce tanımıyordu, bu oran 2017 yılında %89.5’lere yükseliyor.

6. Birbirini daha önceden tanıyan ve sonrasında internet üzerinden iletişime geçen çiftlerin oranlarında ise %1’lik bir düşüş var.

