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İnternetten öyle bir şey pazarlamaya çalıştı ki...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

New York'un Albany kentinde yaşayan Joshua Seguine, evinde beslediği 7 köpek balığını internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İnternetten öyle bir şey pazarlamaya çalıştı ki...

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Joshua Seguine, evinde 7 köpek balığı beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı için gözaltına alındı.

EVİNİN BODRUMUNDA BESLİYORMUŞ

New York Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Albany kentinde yaşayan Seguine'nin, 7 büyük camgöz köpek balığını evinin bodrumundaki havuzda beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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HER BİR BALIK İÇİN 11 BİN 500 DOLAR

Eyalet yasaları gereği camgöz köpek balıklarının koruma altındaki hayvanlar olduğuna dikkat çeken açıklamada, bunlara yasal olarak sahip olmanın bedelinin her bir balık için 11 bin 500 dolar civarında olduğu vurgulandı.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

16 Nisan'da hakim karşısına çıkacak Seguine'nin evinden çıkan köpek balıklarının ise Coney Island'daki akvaryuma gönderildiği kaydedildi.

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