İnternetten sipariş etti, hayatının şokunu yaşadı!

İnternetten alışveriş yapmak kolay olsa da bir o kadar da riskli. Görsellerden beğenip sipariş ettiğimiz şeyler gerçekte hiç de istediğimiz gibi çıkmayabiliyor. İşte bu genç kız da aynı bu tarz bir garip olay ile karşımıza çıkıyor.

Dublin'de yaşayan 18 yaşındaki Jodie Howard, internetten görüp beğendiği neon renkli bir elbiseyi 28 sterline sipariş etti. Elbisesi eline ulaştığında ise hayatının şokunu yaşadı.

Sipariş ettiği elbise ile eline ulaşan elbiseyi Twitter hesabından paylaşan Judie'ye birçok komik yorum geldi ve gelen neon sarı elbise adeta pop-art bir çoraba benzetildi.

İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyleyen genç kız, teslimat elimize ulaştığında annemle ilk başta şok olduk ardından gülme krizine girdik diyerek yaşadığını trajikomik durumu aktardı.

