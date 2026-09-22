Yağmura yakalandığınızda hayat kurtaracak 10 tüyo

Hava bir anda güneşliyken dakikalar içinde sağanak yağışa dönebiliyor. Hazırlıksız yakalandığınız yağmur ise ıslanan ayakkabılardan bozulan saçlara kadar gününüzü zorlaştırabiliyor. Ancak birkaç basit yöntemle yağmurun neden olduğu küçük kazaları kolayca atlatabilirsiniz. İşte yağmurda hayat kurtaran 10 basit yöntem:

1. ISLANAN AYAKKABILARI GAZETE KAĞIDIYLA KURUTUN

Yağmurda sırılsıklam olan ayakkabılarınızı kaloriferin üzerine koymak yerine içlerini buruşturulmuş gazete kağıtlarıyla doldurabilirsiniz. Kağıt nemin çekilmesine yardımcı olur. Daha iyi sonuç almak için birkaç saatte bir kağıtları değiştirebilirsiniz.

Ayakkabının kötü kokmasını önlemek için tamamen kuruduktan sonra içine az miktarda karbonat da koyabilirsiniz.

2. ÇANTANIZDA MİKROFİBER HAVLU BULUNDURUN

Özellikle işe veya okula giderken çantanızda küçük bir mikrofiber havlu taşımak yağmurlu günlerde kurtarıcı olabilir.

Islanan saçlarınızı kurulamak için kullanabileceğiniz havlu, çoraplarınız ıslandığında da işinize yarayabilir. Islak çorapları havluya sarıp hafifçe bastırarak fazla nemi alabilirsiniz.

3. ISLAK SAÇLAR İÇİN TİŞÖRT KULLANIN

Yanınızda havlu yoksa temiz ve yumuşak bir tişört de iş görebilir. Islak saçlarınızı tişörte sararak fazla suyu nazikçe alabilirsiniz.

Özellikle saçları havluyla sert şekilde ovalamak yerine bu yöntem saçın daha az yıpranmasına yardımcı olabilir.

4. YAĞMUR BOTU YERİNE AÇIK AYAKKABI TERCİH EDİN

Her yağmurda yağmur botu giymek istemiyorsanız, hava koşullarına göre suyla temas ettiğinde kolay kuruyabilecek açık ve plastik tabanlı bir ayakkabı tercih edebilirsiniz.

Böylece ayakkabınız ıslandığında kurulamak daha kolay hale gelir.

5. SAÇINIZ KABARDIYSA EL KREMİNİ DENEYİN

Yağmur ve nem saçların kabarmasına ve şeklinin bozulmasına neden olabilir. Çantanızda bulunan el kreminden çok küçük bir miktarı avucunuza yayıp saçınızın uçlarına hafifçe uygulayabilirsiniz.

Ancak fazla ürün kullanmamaya dikkat edin. Aksi halde saçlarınız yağlı görünebilir.

6. YAĞ EMİCİ MENDİLLERDEN YARARLANIN

Yağ emici kozmetik mendiller yalnızca gün içinde ciltte oluşan parlamayı gidermek için kullanılmıyor. Yağmur nedeniyle ıslanan yüzünüzde fazla nemi nazikçe almak için de işe yarayabilir.

Makyajınızı bozmamak için yüzünüzü ovalamak yerine mendili cildinize hafifçe bastırarak kullanabilirsiniz.

7. SÜET AYAKKABILARDAKİ SU LEKELERİNE DİKKAT

Süet ayakkabılar yağmurdan en kolay etkilenen ürünlerden. Islandıktan sonra ayakkabıyı doğrudan kaloriferin veya yüksek ısı kaynağının yanına koymak yerine oda sıcaklığında kurumaya bırakmak daha güvenli.

İçine kağıt topları yerleştirerek şeklini korumasına yardımcı olabilirsiniz. Kuruduktan sonra süet için uygun bir fırça veya temizleme ürünü kullanabilirsiniz.

8. HASSAS KIYAFETLERDE ÜTÜYÜ DİKKATLİ KULLANIN

Kurutma makinesine atılamayan bazı kıyafetlerde ütü yardımcı olabilir. Ancak kumaşın ütülenebilir olduğundan emin olmak ve etiketindeki sıcaklık talimatlarına uymak önemli.

Doğru sıcaklıkta kullanılan ütü, giysinin nemini azaltırken kırışıklıkları da giderebilir.

9. ANİ YAĞMURDA DOĞAÇLAMA ÇÖZÜMLER ÜRETİN

Yağmura hazırlıksız yakalandığınızda çantanızda bulunan poşetleri elektronik eşyalarınızı korumak için kullanabilirsiniz. Özellikle telefon, kulaklık ve diğer hassas cihazları suyla doğrudan temas ettirmemeye dikkat edin.

Ancak poşeti başınıza geçirmek gibi çözümler yerine mümkün olduğunca kapalı bir alana sığınmak en güvenli seçenek olacaktır.

10. ISLANAN ELEKTRONİK CİHAZLARDA PİRİNCE DİKKAT

Telefon gibi elektronik cihazlar suyla temas ettiğinde ilk yapılması gereken cihazı kapatmak ve şarja bağlamamaktır. Pirince yatırmak ise uzun yıllardır bilinen bir yöntem olsa da cihazın içine pirinç parçacıkları girebileceği için önerilmiyor.

Bunun yerine cihazı dıştan kurulayarak kuru ve hava alan bir yerde bırakmak, ciddi bir sıvı teması varsa profesyonel teknik destek almak daha güvenli bir seçenek.