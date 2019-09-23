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İnternetten tanıştığı adamla buluşunca olanlar oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

Instagram ile ünlenen fenomen ve model Jodie Weston, yaşadığı hoş olmayan tecrübeleri anlattı. İşte o vahim olaylar...

Instagram sayesinde şöhrete kavuşan modellerden biri olan Jodie Weston, son dönemde birkaç reality şova katılarak popülaritesini artırmıştı. Ancak popülerlik ve şöhret 26 yaşındaki modele mutluluğun kapısını aralamadı. Hala gerçek aşkın peşinde koşan Jodie Weston, son dönemde özel hayatında aradığı mutluluğu bulabilmek için popüler "online dating" uygulamalarından birini denemiş. "Bay Doğru"yu aramayı bırakmayan Jodie, internetten tanıştığı kişilerle birbirinden kötü randevular yaşamış. İşte o talihsiz randevular...

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