İntihar girişiminde bulunan kadının hayatı tesadüfen böyle kurtarıldı

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan Guadalajara şehrinde yaşanan bir intihar vakası alışılmadık görüntülere sahne oldu. Yol üzerinde bulunan üst geçide intihar etmek için çıkan kadın, etrafta ona yardım etmek isteyen kişiler tarafından ilginç bir yöntemle kurtarıldı.
TESADÜFEN YOLDAN GEÇERKEN FARK ETTİ
Kadın köprüden intihar etmek üzereyken onu yakalayan birkaç kişi kadının asılı kalmasına neden oldu. Bu sırada tesadüfen oradan geçerken durumu fark eden bir otobüs şoförü, otobüsünü geri geri sürerek köprünün altına denk gelecek şekilde durdurdu. Yardım için orada bulunan kişiler de kadını bırakınca kadın otobüsün üzerine düştü.
KADININ KURTULMASINI SAĞLADILAR
Yaşanan bu olayı intihar etmek isteyen kadın yara almadan atlattı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan korku dolu anlar amatör kamera tarafından kayda geçti. Kadının neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor.
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