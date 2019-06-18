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İntihar girişimini telefonları ile canlı yayınladılar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Bartın'da, eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı inşaat işçisi Ersin K. (39), 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin yaklaşık bir saatlik çabası sonucu ikna edilen Ersin K. eylemine son verirken, çevrede toplananlar cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

İntihar girişimini telefonları ile canlı yayınladılar

Olay, Bartın Kemerköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinin şikayeti üzerine mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilen inşaat işçisi Ersin K., intihar etmek amacıyla 4 katlı binanın çatısına çıktı. Ersin K.’yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri çatının altına şişme yatak açarak önlem alırken, polis de binanın önündeki yolu trafiğe kapattı.

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Çatıya çıkan polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Ersin K.’yi ikna ederek indirdi.

Ersin K.'nin eylemi sırasında çevrede toplanan kişiler, cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Ersin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
intihar girişimi bartın

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