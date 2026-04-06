'İntihar kapsülü’ şoku: Kadının boynunda açıklanamayan izler bulundu

İsviçre’nin Switzerland ormanında ilk kez kullanılan Sarco pod ile hayatını kaybeden 64 yaşındaki Amerikalı kadının boynunda açıklanamayan strangülasyon izleri tespit edildi.

Kadının ölümü, cihazın iddia edilen hızlı ve ağrısız ölüm yöntemine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sarco pod, kullanıcıyı nitrojen gazıyla oksijensiz bırakarak birkaç dakika içinde hayatını kaybettirmeyi amaçlıyor.

OLAY YERİNDE TEK KİŞİ

O sırada podda yalnız bulunan Dr Florian Willet, kadının işlem sırasında şiddetli kasılmalar yaşadığını bildirdi. Alarm cihazı, kadının işlemi başlattıktan yaklaşık altı buçuk dakika sonra çaldı.

Kasım 2024’te yapılan otopside, kadının boynundaki ciddi yaralanmalar ortaya çıktı. Podun birkaç kez açılıp kapatıldığı, kapsülün içindeki CCTV kameralarının olay anını kaydettiği belirtildi. Ancak görüntüler, yaşananları net olarak göstermedi.

TRAJİK OLAY SONRASI NE OLDU?

Olayın ardından Dr Willet, İsviçre’de tutuklandı ve 70 gün gözaltında tutuldu. Ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Doktor, üçüncü kattan düşerek hastaneye kaldırıldı ve 5 Mayıs’ta intihar yoluyla hayatını kaybetti.

İsviçre Başsavcısı Peter Sticher, ölümün planlandığı gibi gerçekleşmemiş olabileceğini ve olası “kasten öldürme” ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.