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İntikam uğruna ölüme terk edilen Husky'nin inanılmaz dönüşümü!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.12.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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İntikam uğruna ölüme terk edilen Husky'nin inanılmaz dönüşümü!

ABD'de hayvanseverler tarafından kurtarıldığında 'kemik torbasından' başka bir şey olmayan bir husky, inanılmaz bir dönüşüm geçirdi.

Bir zamanlar bir deri bir kemik kalmış olan Finn adı verilen köpek, eski sahibi tarafından ihmal edilmiş, iki yıl boyunca doğru düzgün beslenmemişti.

İddiaya göre bu köpeği eşine alan adam, karısı ondan boşanınca aklınca köpekten intikam alıyordu. Onu aç ve susuz bırakarak...

Oklahoma'da başı boş bir şekilde dolaşırken görülen masum köpek, neyse ki hayvanseverler tarafından fark edildi. Barınaktan ve sahipleri tarafından terk edilen hayvanlara kucak açan bir yardım kuruluşu olan Pet Angels Rescue, bu köpeğe de yardım eli uzattı.

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'KEMİK TORBASIYDI'

Ona yardım eli uzatan hayvan bakıcısı, 'onunla göz göze geldiğimde yardım çığlığı attığı her halinden belliydi. O bir kemik torbasıydı, üzerinde neredeyse hiç tüy yoktu. Onu arabaya koyduk ve merkeze gidene kadar uyudu' şeklinde konuştu.

Finn artık sevgi ve ilgi gördükten, ihtiyaç duyduğu uygun bakımı aldıktan sonra artık tamamen farklı bir görünüme kavuştu. Onun artık sevgi dolu bir ailesi var.


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