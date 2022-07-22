İntikamı 'acı' oldu! Aldatan sevgilisinden çifte intikam aldı

Houston'dan 29 yaşındaki Hubble, sosyal medyada intikam hikayesini anlattığı gönderisiyle büyük ilgi topladı. Kendisini arkadaşıyla aldatan eski sevgilisinin prezervatifine acı biber yağı enjekte eden ve bununla da yetinmeyip genç adamın babasıyla evlenen sosyal medya fenomeni anlattıklarıyla herkesin ağzını açık bıraktı.

PREZERVATİF BULDU

2014'te kendisi 21 eski erkek arkadaşı ise 30 yaşındayken iki yıldan uzun süredir devam eden bir ilişkileri vardı. Başlangıçta her şey mükemmeldi ve hızla birbirlerine aşık olmuşlardı. Ancak ilişkilerinin ikinci yılında Hubble, sevgilisinin arabasında bir yığın prezervatif bulunca şoke oldu. Çünkü kendisi hap kullandığı için prezervatif kullanmıyorlardı.

ARKADAŞIYDI

Sevgilisine prezervatifleri sorduğunda onları Hubble'la tanışmadan önce satın aldığını söyledi ve atacağının söylese de bir türlü atmadı. Bu sebeple kuşku duyan genç kadın erkek arkadaşının telefonunu karıştırdığında yakın arkadaşlarından biriyle olan konuşmalarını buldu. En üzücü olanı arkadaşıyla olan olsa da, onu aldattığı tek kişi o kadın değildi.

YEMEK YERKEN AKLINA GELDİ

Ertesi gün, yemek yediği esnada korkunç bir intikam planı aklına geldi. Baharatlı yemekleri çok seven Hubble, erkek arkadaşının arabasındaki prezervatifleri alıp onlara acılığıyla ünlü bir biber yağı enjekte etmeye karar verdi.

DELİYE DÖNDÜ

İki gün sonra erkek arkadaşı spor salonunda kullandığı bir duş jelinin penisini tahriş ettiğini söyleyerek eve geldi ama Hubble onun salonda duş almadığını zaten biliyordu.

Ona buz getirmek için dolaba yöneldiği sırada eski sevgilisi '' Her şey sana güzel görünmek için'' deyince deliye döndü ve normal buzlar yerine, içecekleri için dolapta tuttuğu baharatlı buzları alıp genç adamın penisine koydu. Acı içinde inleyip uluyan adam, kendini kanepeden aşağı attı.

İTİRAF ETTİ

Banyoya koştu ancak durum daha da kötüleşmişti. Genç adam bunu buza yorunca, Hubble 'Buz böyle fayda eder' diye cevap verdi. Ancak daha fazla kendini tutamadı ve gülmeye başladı. 'Belki de senin karmandır , itiraf et' deyip durunca erkek arkadaşı ona ne yaptığımı sordu. Hubble her şeyi anlatınca sevgilisi de onu arkadaşı ve daha pek çok kişiyle aldattığını itiraf etti.

AFFETTİ

Ancak, ahlaksız aldatmalarına rağmen, Hubble sevgilisine ve aşklarına ikinci bir şans vermeye karar verdi. Ancak Hubble aylar sonra onu tekrar kendisini aldatırken yakalayınca onu terk etti.

BABASIYLA EVLENDİ

Bir süre sonra ise gerçek aşkı onu aldatan eski sevgilisinin babasında buldu. Şimdi beşinci evlilik yıldönümlerini kutluyorlar ve eski sevgilisi artık Hubble'ın üvey oğlu. Bütün bunların sekiz önce olduğunu söyleyen Hubble ''Çok şey öğrendim. Artık bambaşka bir insanım.'' dedi.



