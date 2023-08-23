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İOKBS BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: PYBS 2023 Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanır?

23.08.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı 2023 için geri sayım devam ediyor. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavına az bir zaman kala sınava ilişkin yapılan araştırmalar da hız kazandı. Peki, PYBS 2023 Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte Bursluluk sınav giriş belgesi ekranı...

İOKBS bursluluk sınavı tarihleri merak konusu oldu. Sınava başvuruda bulunan adaylar İOKBS sınav giriş belgeleri için MEB'in açıklamalarını takip ediyorlar. MEB 2023 yılında gerçekleşecek olan İOKBS bursluluk sınavı için tarihleri açıklamıştı. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

optik form 3

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı 3 Eylül Pazar günü saat 10:00’da yapılacak. Öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

MEB2

Bursluluk sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden 22 Eylül tarihinde erişime açılacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden yayımlanacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI

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