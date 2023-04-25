EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

25.04.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS 2023 bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ortaokul 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek İOKBS Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınav tarihlerini açıkladı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi açıklandı. Buna göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. Peki, 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte tüm detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayımlanması ile başvuru takvimi de belli olacak.

kpss 2

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

sınav 1

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına katılabilmek için en önemli şartlardan birisi öğrencinin ailesinin ekonomik durumu olarak biliniyor. Bu şart her yıl yeniden belirleniyor.

Henüz başvuru işlemleri başlamadığından yeni şart belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kılavuzda “ Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir.” ifadeleri yer alıyordu. İşte, diğer başvuru şartları;

a.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve
8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldıYKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı
AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? AÖF ders geçme notu kaç? AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? AÖF ders geçme notu kaç?
AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
İOKBS bursluluk sınavı bursluluk sınavı başvurusu bursluluk sınavı ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF ders geçme notu kaç?

2023 YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır?

2023 YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

İlginizi Çekebilir

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.