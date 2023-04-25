İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi açıklandı. Buna göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek. Peki, 2023 bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte tüm detaylar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayımlanması ile başvuru takvimi de belli olacak.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına katılabilmek için en önemli şartlardan birisi öğrencinin ailesinin ekonomik durumu olarak biliniyor. Bu şart her yıl yeniden belirleniyor.

Henüz başvuru işlemleri başlamadığından yeni şart belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl kılavuzda “ Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir.” ifadeleri yer alıyordu. İşte, diğer başvuru şartları;

a.Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve

8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

