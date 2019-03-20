iOS 12.2 Beta 6 nasıl yüklenir?

Apple, uzun bir süredir testlerine devam ettiği iOS 12.2 güncellemesinde sona yaklaştı. 25 Mart etkinliği sonrasında yayınlanmasını beklediğimiz iOS 12.2 güncellemesi öncesi bugün yeni bir Beta sürümü geliştiricilerin beğenisine sunuldu. Final sürümden bir önceki sürüm olduğu düşünülen Beta 6, yenilik sunmak yerine sistemdeki performans sorunlarına odaklanıyor.
Eğer geliştirici hesabınız varsa; OTA üzerinden sunulan Beta 6 sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Beta sürümüne geçmeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Yaşanabilecek sorunlar sonrası bu yedeğe geri dönmeniz gerekebilir.
iOS 12.2 ile gelecek olan yenilikler
Ayarlar uygulamasındaki ekran hakkında donanım aygıtı model adını listeliyor.
Kilit ekranından tarih bölümü artık doğru bir şekilde görünüyor.
Apple News uygulamasının adı News oldu.
HomeKit TV’ler ve Apple TV’ler için uzaktan kumanda uygulaması yeniden tasarlandı.
Müzik videoları artık tam ekranda otomatik olarak oynatılmıyor.
Wallet uygulamasının ayrıntılarına güncellenmiş düğmeler eklendi.
AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.
iMessage için yeni Animoji’ler eklendi.
Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.
Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.
Borsa uygulamasının simgesi değişti.
Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.
Wallet uygulamasının arayüzü değişti.
Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.
Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.
Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.
Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki
Skandal sözlerin sahibi tutuklandı!
Adeta masallardan çıkmış gibi! İran'ın bilinmeyen köyü
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Cem Yılmaz'ın 90'lı yıllarda çizdiği karikatürleri gördünüz mü?
En büyük finans merkeziydi! Adını bakın kimden almış...
İleri yaşta anne olmak isteyenler dikkat!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum