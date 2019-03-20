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iOS 12.2 Beta 6 nasıl yüklenir?

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TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:47 | Son Güncelleme

Apple geliştiriciler için iOS 12.2 Beta 6 güncellemesini yayınladı. iOS 12.2 Beta 6’nın final sürümden bir önceki sürüm olduğu düşünülüyor. Peki, iOS 12.2 ile gelecek olan yenilikler neler?

iOS 12.2 Beta 6 nasıl yüklenir?

Apple, uzun bir süredir testlerine devam ettiği iOS 12.2 güncellemesinde sona yaklaştı. 25 Mart etkinliği sonrasında yayınlanmasını beklediğimiz iOS 12.2 güncellemesi öncesi bugün yeni bir Beta sürümü geliştiricilerin beğenisine sunuldu. Final sürümden bir önceki sürüm olduğu düşünülen Beta 6, yenilik sunmak yerine sistemdeki performans sorunlarına odaklanıyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; OTA üzerinden sunulan Beta 6 sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Beta sürümüne geçmeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Yaşanabilecek sorunlar sonrası bu yedeğe geri dönmeniz gerekebilir.

iOS 12.2 ile gelecek olan yenilikler

Ayarlar uygulamasındaki ekran hakkında donanım aygıtı model adını listeliyor.

Kilit ekranından tarih bölümü artık doğru bir şekilde görünüyor.

Apple News uygulamasının adı  News oldu.

HomeKit TV’ler ve Apple TV’ler için uzaktan kumanda uygulaması yeniden tasarlandı.

Müzik videoları artık tam ekranda otomatik olarak oynatılmıyor.

Wallet uygulamasının ayrıntılarına güncellenmiş düğmeler eklendi.

AirPlay 2 destekli TV modelleri Home uygulamasında kullanılabiliyor.

iMessage için yeni Animoji’ler eklendi.

Kontrol Merkezindeki Ekran Yansıtma simgesi değişti.

Apple TV Remote için Control Center butonu AirPlay 2 TV’lerle de çalışıyor ve bu bölüm yeniden tasarlandı.

Borsa uygulamasının simgesi değişti.

Apple News, Kanada’da da kullanılabiliyor.

Wallet uygulamasının arayüzü değişti.

Apple News Premium hizmeti kullanıma sunuldu.

Apple Haritalar uygulamasına hava kalitesi eklendi.

Apple Music için Siri geliştirmeleri yapıldı.

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Apple iPhone güncelleme

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