iOS 12.2 Beta 6 nasıl yüklenir?

Apple, uzun bir süredir testlerine devam ettiği iOS 12.2 güncellemesinde sona yaklaştı. 25 Mart etkinliği sonrasında yayınlanmasını beklediğimiz iOS 12.2 güncellemesi öncesi bugün yeni bir Beta sürümü geliştiricilerin beğenisine sunuldu. Final sürümden bir önceki sürüm olduğu düşünülen Beta 6, yenilik sunmak yerine sistemdeki performans sorunlarına odaklanıyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; OTA üzerinden sunulan Beta 6 sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Beta sürümüne geçmeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Yaşanabilecek sorunlar sonrası bu yedeğe geri dönmeniz gerekebilir.

iOS 12.2 ile gelecek olan yenilikler



Ayarlar uygulamasındaki ekran hakkında donanım aygıtı model adını listeliyor.

Kilit ekranından tarih bölümü artık doğru bir şekilde görünüyor.

Apple News uygulamasının adı  News oldu.

HomeKit TV’ler ve Apple TV’ler için uzaktan kumanda uygulaması yeniden tasarlandı.

Müzik videoları artık tam ekranda otomatik olarak oynatılmıyor.