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iOS 12.3 Public Beta 2 güncellemesini yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 08:36 | Son Güncelleme

iOS 12.3 Public Beta 2’nin nasıl yükleneceği ve güncelleme ile iPhone ve iPad modellerine gelen tüm yenilikler haberimizde.

iOS 12.3 Public Beta 2 güncellemesini yayınladı

Apple, geliştiriciler için geçtiğimiz günlerde iOS 12.3 Beta 2 güncellemesini indirime sunmuştu. Cupertinolu teknoloji devi bugün de herkesin yükleyebileceği iOS 12.3’ün Public Beta sürümünü yayınladı. iPhone 5s ve sonrası tüm modellerin aldığı bu güncelleme ile Apple’ın yeni servisleri için uygulamalar sisteme ekleniyor.

iOS 12’nin son major güncellemesi olacak olan iOS 12.3, Temmuz aylarında final sürümü ile karşımıza çıkacaktır. O zamana kadar Public Beta sürümülerini denemek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

iOS 12.3 ile gelen yenilikler

Ana ekrana TV+ uygulaması eklendi.
Spor ve Mağaza sekmeleri kaldırıldı.
Şimdi İzle sayfasına ‘Sizin İçin ve Yeni ve Kayda Değer’ bölümü eklendi.
Trend bölümüne filmler ve TV şovları eklendi.
Apple TV kanalları için abonelikler eklendi.
Apple TV Remote uygulaması yenilendi.
Apple Wallet uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.

iOS 12.3 Public Beta 2 nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

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