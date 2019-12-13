iOS 12.4.4 güncellemesi ile ne gibi yenilikler geliyor

Apple bu güncelleme ile sistemde yaşanan kritik güvenlik açıklarını kapatıyor. Cupertinolu de ayrıca performansta da iyileştirmeler yapıyor.

Cupertinolu teknoloji devi geçtiğimiz gün karşımıza iOS 13.3 güncellemesi ile çıkmıştı. iPhone 11 Pro modellerinde yaşanan güvenlik açığını iOS 13.3 ile kapatan ve sistemdeki sorunları çözen Apple, bugün sürpriz bir şekilde iOS 12.4.4’ü indirime sundu.

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 60 MB büyüklüğünde olan bu güncelleme iPhone 5s ve sonrası iPhone, iPad mini 2 ve sonrası iPad mini ve iPad Air modellerine geliyor. Güncellemeyi; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Eğer cihazınız iOS 13’ü almıyorsa bu güncellemeyi güvenliğiniz için şiddetle yüklemenizi tavsiye ediyoruz. iOS 13’ü alıyorsa direkt olarak güncellemeniz de yeni özellikleri kullanmanız açısından sizin için faydalı olacaktır.

Apple‘ın artık ölmeye yüz tutmuş cihazlarına bile güncelleme sunması umarız Android cephesindeki telefon üreticilerine ders olur. 2013 yılında üretilen iPhone 5s’in bile güncelleme alması büyük bir başarı diyebiliriz. Umarız Apple, yazılım desteğini önümüzdeki dönemde de bu şekilde devam ettirir. Sistemde yaşanan sorunları ve güvenlik açıklarını çok kısa süre içerisinde kapatan Apple bakalım iOS 14 güncellemesi ile bizlere neler sunacak?

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