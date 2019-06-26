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iOS 12.4 Beta 5 geliştiriciler için yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 26.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Apple, geliştiricileri için Beta güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi iOS 13 Public Beta sürümünün ardından bugün de geliştiricileri için iOS 12.4’ün 5. Beta sürümünü indirime sundu.

iOS 12.4 Beta 5 geliştiriciler için yayınlandı

Geliştiriciler için indirime sunulan bu güncelleme muhtemelen iOS 12.4’ün son beta sürümü olacak.

Temmuz ayı içerisinde yayınlanacak olan iOS 12.4 ile Apple Card için yenilikler sunulacak. Bunun dışındaki tüm yenilikler iOS 13 güncellemesi ile gelecek. Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4’ün beşinci beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.4 Beta 5 alan modeller

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

iOS 13 Public Beta çıktı! İndir!

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12.4 Beta 5 Apple

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