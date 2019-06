iOS 12.4 Beta 5 geliştiriciler için yayınlandı

Geliştiriciler için indirime sunulan bu güncelleme muhtemelen iOS 12.4’ün son beta sürümü olacak.

Temmuz ayı içerisinde yayınlanacak olan iOS 12.4 ile Apple Card için yenilikler sunulacak. Bunun dışındaki tüm yenilikler iOS 13 güncellemesi ile gelecek. Eğer geliştirici hesabınız varsa; iOS 12.4’ün beşinci beta sürümünü Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 12.4 Beta 5 alan modeller



iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

