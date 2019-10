iOS 13.2 Public Beta sürümünün nasıl yükleyeceğinizi anlatıyoruz

Herkesin yükleyebileceği iOS 13.2 Public Beta sürümünde de yer alan Deep Fusion özelliği iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinin kamerasını adeta şaha kaldırıyor diyebiliriz.

Biz de sizler için iOS 13.2 Public Beta sürümünü nasıl yükleyebileceğinizi anlatıyoruz. Bu güncellemeyi yüklemeden önce aşağıdaki adımları uygulayarak yedek almanızı “şiddetle” tavsiye ediyoruz.

ITUNES İLE YEDEK ALMA



iTunes’u açıp iPhone’u PC’ye bağlayın.

iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin.

iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun ve şimdi yedekle seçeneğine tıklayın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra iPhone’un yedeği otomatik olarak PC’ye kaydedilecek.

IOS 13.2 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.1’in herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.