iOS 13 Beta 8 güncellemesi indirime sunuldu

Apple, bu güncelleme ile maalesef ki sisteme en ufak bir yenilik eklemiyor. Firma bu sürüm ile artık sistemdeki sorunları sıfıra indirmeye odaklanmış.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü indirebilirsiniz. Ancak Beta sürümünü yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak mevcut sürümünüzün yedeğini almayı unutmayın. Aksi durumda iOS 13’ü beğenmezseniz geri dönmek için bu yedeğe ihtiyacınız olacak.

iOS 13’ün Eylül ayındaki iPhone etkinliği sonrasında veya bir aksilik olursa etkinilikten 1 hafta sonra yayınlanması bekleniyor. 2016‘da tanıtılan iPhone SE ve sonrası tüm modellerin alacağı bu güncelleme Android kullanıcılarını çok kıskandıracak gibi görünüyor.

iOS 13 Beta 8 alan olan tüm modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7th generation)

Galaxy Note 10 Plus 5G dayanıklılık testinde!

