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iOS 13 Beta 8 güncellemesi indirime sunuldu

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TEKNOLOJİ  | 25.08.2019 08:48 | Son Güncelleme

WWDC 19 etkinliğinde tanıtılan iOS 13 için Apple hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.  Geçtiğimiz hafta iOS 13 Beta 7 güncellemesini yayınlayan Cupertinolu firma, bugün de sürpriz bir şekilde Beta 8 ile karşımıza çıktı. Son Beta sürümü olduğu söylenen Beta 8 ile artık sistem iyice yerin oturuyor diyebiliriz.

iOS 13 Beta 8 güncellemesi indirime sunuldu

Apple, bu güncelleme ile maalesef ki sisteme en ufak bir yenilik eklemiyor. Firma bu sürüm ile artık sistemdeki sorunları sıfıra indirmeye odaklanmış.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden Beta 3’ü indirebilirsiniz. Ancak Beta sürümünü yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak mevcut sürümünüzün yedeğini almayı unutmayın. Aksi durumda iOS 13’ü beğenmezseniz geri dönmek için bu yedeğe ihtiyacınız olacak.

iOS 13’ün Eylül ayındaki iPhone etkinliği sonrasında veya bir aksilik olursa etkinilikten 1 hafta sonra yayınlanması bekleniyor. 2016‘da tanıtılan iPhone SE ve sonrası tüm modellerin alacağı bu güncelleme Android kullanıcılarını çok kıskandıracak gibi görünüyor.

iOS 13 Beta 8 alan olan tüm modeller

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7th generation)

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Anahtar Kelimeler:
ios 13 beta 8 Apple

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