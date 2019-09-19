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iOS 13 güncellemesi bu akşam yayınlanacak! İşte iOS 13 alacak iPhone modelleri

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TEKNOLOJİ  | 19.09.2019 09:29 | Son Güncelleme

Apple, söz verdiği gibi 19 Eylül 2019 tarihinde iOS 13 güncellemesini indirime sunacak. OTA üzerinden yayınlanacak olan bu güncelleme ile sisteme yepyeni özellikler eklenecek. Karanlık tema seçeneğini sisteme ekleyecek olan Apple, bu sürümü Türkiye saati ile 20:00‘da yayınlayacak.

iOS 13 güncellemesi bu akşam yayınlanacak! İşte iOS 13 alacak iPhone modelleri

Biz de sizler için iOS 13 güncellemesi hakkındaki tüm detayları, güncellemeyi alan modelleri ve güncellemeyi yüklemeden önce yapmanız gerekenleri bir araya getirdik.

Güncellemeyi yüklemeden önce ilk olarak iTunes ile iPhone’unuzun yedeğini şifreli olarak yedek almanızı tavsiye ediyoruz. iTunes üzerinden nasıl yedek alacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

ITUNES İLE YEDEK ALMA

1.iTunes’u açıp iPhone’u PC’tye bağlayın.

2.iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin.

3.iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun. Sağlık ve Aktivite verilerinizi kaydetmeniz gerekmiyorsa şifrelenmemiş bir yedekleme oluşturabilirsiniz. Bunun için Şimdi Yedekle’yi tıklamanız yeterlidir.

4.Bu işlemleri yaptıktan sonra iPhone’un yedeği otomatik olarak PC’ye kaydedilecek.

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER!

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

iOS 13 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 13 ile uzun zamandır beklenen karanlık tema seçeneği sistem geneline eklendi. Karanlık tema sayesinde iPhone X, iPhone Xs ve iPhone 11 modellerinde bataryadan tasarruf edilebilecek.

iOS’in klavyesinde artık diğer 3. parti uygulamalarda olduğu gibi kaydırarak yazı yazılabilecek. iOS 13 ile Face ID yüzde 30 daha hızlı çalışıyor, uygulamalar yüzde 60 daha küçük hale geliyor ve tüm uygulamalar iOS 12 sürümüne göre 2 kat daha hızlı açılıyor.

Apple Maps şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nde Google Maps’tan daha detaylı bir deneyim sunuyor. Apple Music uygulamasına gerçek zamanlı şarkı sözleri gösterme özelliği geliyor. Notlar, Mail, Anımsatıcılar ve Fotoğraflar uygulaması baştan aşağıya yenileniyor.

Fotoğraflar uygulamasında artık daha detaylı düzenleme yapabilecek ve anılarınızı daha detaylı bir şekilde görebileceksiniz.
iOS 13 ile Apple ile giriş yap seçeneği geliyor. Aynı Facebook ve Google hesabınız gibi uygulamalara Apple hesabınız ile giriş yapabileceksiniz. Ancak burada çok ince bir nokta var. Apple, diğer firmalar gibi email adresinizi direkt olarak sunmuyor.
Rastgele bir email oluşturup uygulamalara güvenli bir şekilde kayıt yapabiliyorsunuz.

HomeKit artık daha güvenli hale geliyor. HomeKit uyumlu routerlar sayesinde evinizdeki tüm HomeKit cihazlarınızın güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Mimojilere artık, makyaj yapabiliyor ve aksesuar ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca mimojilerinizi iMessage ve diğer mesajlaşma uygulamalarında emoji gibi kullanabiliyorsunuz.

AirPods kulağınızdayken gelen mesajlar otomatik olarak okunabiliyor ve anında cevap verebiliyorsunuz. Ayrıca paylaşma özelliği ile dinlediğiniz müziği arkadaşınızın AirPods’una aktarabiliyorsunuz. Ancak mesaj okuma ve müzik paylaşma özellikleri 30 Eylül’de çıkacak olan iOS 13.1 ile sunulacak.

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