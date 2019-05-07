iOS 13 ile neler değişecek

Tabii bu sürümler arasında en çok merak edileni şüphesiz ki iOS 13 olacak. Bugün ise iOS 13 ile gelecek olan yeniliklerin bir bölümü sızdı!

iOS 13 güncellemesi ile söylenene göre; iMessage için özel bir profil sistemi gelecek. Kullanıcılar iMessage hesapların profil fotoğraflarını atayabilecek. Ayrıca Animoji ve Memoji için de ayrı bir bölüm olacak.

Apple Maps uygulamasına; sık kullanılan konum özelliği eklenecek. Ayrıca mail uygulamasına ise istenmeyen kişilerden gelen mailleri engelleme özelliği uygulamaya dahil edilecek. iPhone’u bul ve Arkadaş bul uygulamaları ise tek çatı altında toplanacak.

Yıllardır söylenen karanlık tema seçeneği de iOS 13 ile gelecek olan yenilikler arasında yer alıyor. Güncelleme ile Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirecek ve bildirimleri susturacak yeni bir Uyku Modu gelecek. Bu mod Apple Watch ile birlikte çalışacak.

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