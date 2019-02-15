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iOS 13 tanıtım tarihi sızdı!

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TEKNOLOJİ  | 15.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Apple’ın WWDC 19 etkinliğinde tanıtılacak olan iOS 13 için geri sayım başlamış durumda. Bugün ise iOS 13 tanıtım tarihi bugün sızdı. Bakalım iOS 13 sürümü ne zaman tanıtılacak?

iOS 13 tanıtım tarihi sızdı!

Apple, her yıl olduğu gibi bu yılda da geliştiriciler için WWDC etkinliği düzenleyecek ve yeni yazılımlarını tanıtacak. Worldwide Developers Conference 19 etkinliğinde bu yıl iOS 13, watchOS 6, tvOS 13 ve macOS 10.15 sürümleri tanıtılacak. Bu sürümlerden en çok merak edileni ise şüphesiz ki iOS 13 olacak. Bugün iOS 13 tanıtım tarihi için bir sızıntı geldi.
Söylentilere göre; Apple’ın WWDC 2019 etkinliği 3-7 Haziran 2019 tarihleri arasında, California/San Jose‘de bulunan McEnery Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Bu etkinlik sonrası iOS 13’ün Beta sürümü direkt olarak geliştiricilere sunulacak.

iOS 13’ün yanında etkinlik sonrası watchOS 6, tvOS 13 ve macOS 10.15’in de beta sürümleri indirime açılacak.

iOS 13, watchOS 6, tvOS 13 ve macOS 10.15 güncellemelerinin final sürümleri ise Eylül ayında düzenlenecek olan iPhone etkinliği sonrasında yayınlanacak. Muhtemelen Eylül etkinliğinden 1-2 hafta sonra güncellemelere kavuşacağız.

iOS 13 alacak olan modeller

iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xr
iPhone Xs
iPhone Xs Max
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro

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Anahtar Kelimeler:
iOS 13 Apple iPhone

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