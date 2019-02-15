iOS 13 tanıtım tarihi sızdı!

Apple, her yıl olduğu gibi bu yılda da geliştiriciler için WWDC etkinliği düzenleyecek ve yeni yazılımlarını tanıtacak. Worldwide Developers Conference 19 etkinliğinde bu yıl iOS 13, watchOS 6, tvOS 13 ve macOS 10.15 sürümleri tanıtılacak. Bu sürümlerden en çok merak edileni ise şüphesiz ki iOS 13 olacak. Bugün iOS 13 tanıtım tarihi için bir sızıntı geldi.

Söylentilere göre; Apple’ın WWDC 2019 etkinliği 3-7 Haziran 2019 tarihleri arasında, California/San Jose‘de bulunan McEnery Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Bu etkinlik sonrası iOS 13’ün Beta sürümü direkt olarak geliştiricilere sunulacak.

iOS 13’ün yanında etkinlik sonrası watchOS 6, tvOS 13 ve macOS 10.15’in de beta sürümleri indirime açılacak.

iOS 13, watchOS 6, tvOS 13 ve macOS 10.15 güncellemelerinin final sürümleri ise Eylül ayında düzenlenecek olan iPhone etkinliği sonrasında yayınlanacak. Muhtemelen Eylül etkinliğinden 1-2 hafta sonra güncellemelere kavuşacağız.

iOS 13 alacak olan modeller

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

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