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iOS 14 ne zaman yayınlanacak? iOS 14'ün yayınlanma tarihi belli oldu mu?

mustafa.saygin mustafa.saygin
TEKNOLOJİ  | 08.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 14'ü Eylül 2020'de kullanıma sürmesi planlanıyor. Yeni işletim sisteminin en büyük özelliğinin ise ikiye bölünebilen ekran olacağı gelen bilgiler arasında.

iOS 14 ne zaman yayınlanacak? iOS 14'ün yayınlanma tarihi belli oldu mu?

iOS 13'ün yayınlanmasının üzerinden henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen iOS 14 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Apple'ın yeni işletim sistemini Eylül 2020'de piyasaya sürmesi bekleniyor.

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İKİYE BÖLÜNEBİLEN EKRAN OLACAK

Gelen bilgilere göre iOS 14'ün en büyük özelliğinin ise ikiye bölünebilen ekran olacağı belirtiliyor.Bu özellik sayesinde tek ekran ile iki farklı platform aynı anda kontrol edilebilecek.

iOS 14 güncellemesi alabilecek muhtemel iPhone modelleri;

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6S


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