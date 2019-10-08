iOS 14 ne zaman yayınlanacak? iOS 14'ün yayınlanma tarihi belli oldu mu?

iOS 13'ün yayınlanmasının üzerinden henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen iOS 14 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Apple'ın yeni işletim sistemini Eylül 2020'de piyasaya sürmesi bekleniyor.

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İKİYE BÖLÜNEBİLEN EKRAN OLACAK



Gelen bilgilere göre iOS 14'ün en büyük özelliğinin ise ikiye bölünebilen ekran olacağı belirtiliyor.Bu özellik sayesinde tek ekran ile iki farklı platform aynı anda kontrol edilebilecek.

iOS 14 güncellemesi alabilecek muhtemel iPhone modelleri;



iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S



