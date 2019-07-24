iOS için gelen yeni özellikler ile Outlook’u kullanmak artık daha kolay

Microsoft bugün ise Outlook uygulamasını iOS platformunda güncelledi. Bu güncelleme ile Outlook uygulaması artık kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor.

Güncelleme ile; OneDrive, SharePoint, Google Drive, Dropbox ve Box’ın yanı sıra eklenen iCloud Drive desteği ile artık dosyaları kolayca bulabilir, ekleyebilir ve önizlemelerini görüntüleyebilirsiniz.

Sürüm 3.33.0 güncellemesi ile gelen bu yenilikleri; App Store>Güncellemeler bölümünden uygulamayı güncelleyerek kullanabilirsiniz. Bu güncelleme ile gelen yeniliklerin yakın zamanda Android platformuna da geleceği düşünülüyor.

Eğer uygulamaya sahip değilseniz iPhone ve iPad için uygulamayı buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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