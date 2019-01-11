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iOS için sade hava durumu uygulaması

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 11.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

iOS’te sade tasarımı ile dikkat çeken WeatherKit uygulaması, kullanım kolaylığının yanında hava durumunu doğru tahmin etmesi ile dikkat çekiyor. Bakalım bu uygulama bizlere neler sunuyor?

iOS için sade hava durumu uygulaması

iOS’in kendi hava durumu uygulaması iOS 12 ile her ne kadar gelişse de, verileri Yahoo’dan çektiği için bazen doğru sonuçlar veremeyebiliyor. App Store‘da bunun için farklı kaynakları kullanan yüzlerde hava durumu uygulaması yer alıyor. Ancak aralarından biri sade tasarımı ve doğru sonuç vermesi ile sıyrılıyor.

Deutsche Bank’ta yazılımcı olan Raul Perte‘nin elinden çıkan WeatherKit sade tasarımı ile dikkat çekiyor. Hava durumu kaynağı olarak Extreme Accuracy‘yi kullanan uygulama, hava durumunun yanında ekstra bilgileri de gösteriyor.

Ekstra bilgiler arasında; gün doğumu ve gün batımı, rüzgarın şiddeti, havanın temizlik oranı ve bulut yoğunluğu gibi veriler yer alıyor.

Kullanımı çok kolay olan uygulamada bu verilere ulaşmak için ekstra aylık ücret ödemeniz gerekiyor. Premium üyeliğe geçtiğinizde birden fazla şehrin hava durumunu da aynı anda takip edebiliyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
WeatherKit uygulama iOS iPhone

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