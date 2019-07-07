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iOS ve Android uygulamaları için yaklaşık 40 milyar dolar harcandı

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TEKNOLOJİ  | 07.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Artık teknoloji ve internet çağında yaşadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle internet ve sosyal medya insanlar için temel ihtiyaçlardan biri olmuş durumda. Elbette bu noktaya gelmemizde akıllı telefonların da yadsınamaz bir payı mevcut. Zira akıllı telefon kullanımına ilişkin ortaya çıkan istatistikler de durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

iOS ve Android uygulamaları için yaklaşık 40 milyar dolar harcandı

Geçtiğimiz gün Sensor Tower, 2019’un ilk 6 ayında akıllı telefon uygulamaları için harcanan paralara ilişkin bir rapor yayınladı.

Yayınlanan rapora göre, yalnızca 6 aylık süre içerisinde iOS ve Android uygulamaları için 39.7 milyar dolar harcanmış. Üstelik bu meblağ yalnızca kullanıcıların yaptıkları satın alımları ifade ediyor. Sensor Tower raporunda bahse konu harcamaların geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 oranında arttığı ifade ediliyor.

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Raporda yapılan harcamaların 25.5 milyar dolarlık kısmının iOS’te geri kalan 14.2 milyar dolarlık kısmının ise Google Play’de gerçekleştiği belirtilmiş.

Kullanıcıların en çok para harcadıkları kategori ise sizlerin de tahmin edebileceği üzere oyun. 39.7 milyar dolarlık harcamanın 29.6 milyar dolarlık kısmı oyunlar için harcanmış. Geri kalan harcamada en büyük pay ise sosyal medyanın.

Özellikle Tinder’ın tek başına 497 milyon doları kasasına koyması, sosyalleşme uygulamalarının ne denli talep gördüğünü gözler önüne seriyor.

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iOS anroid

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